Abandonó su vida en Nueva York y compró una casa por solo US$13.000: “Le fallé al sueño americano”

Aunque nacieron y se criaron en Nueva York, Cassandra Tresl y su esposo Alex Ninman decidieron mudarse a Europa en 2019. Hoy viven en Italia en una casa que les costó alrededor de US$13.000 y destacan el ritmo de vida más flexible que llevan.

La pareja que abandonó Nueva York y se mudó a Italia lleva una vida más tranquila

Tresl escribió un artículo para CNBC en el que relató que, en Estados Unidos, mientras ella trabajaba para una empresa de tecnología y su esposo como carnicero en Whole Foods, se cuestionaron si su felicidad coincidía con la idea de una mejora constante, como casas más grandes, autos más nuevos y agendas apretadas.

Cuando se dieron cuenta de que querían algo diferente, se mudaron a Italia. Actualmente viven en un pequeño pueblo de la región de Abruzzo, a unas tres horas de Roma, en donde crían a su hija de cinco años.

Según Tresl, aunque la mayoría de los estadounidenses que deciden mudarse al extranjero optan por grandes ciudades y destinos conocidos, ellos eligieron un lugar del que la mayoría de los turistas desconoce porque querían sentirse parte de una comunidad.

Según destacó, mientras en EE.UU. las personas mantienen la distancia entre sí, en Italia los vecinos se detienen a conversar en la calle y los amigos pasan a saludar inesperadamente. La estadounidense compartió que, por ejemplo, durante el verano, después de cenar, las familias se reúnen en la plaza para disfrutar de los festivales locales y charlar.

Tras abandonar Nueva York, compraron una casa por US$13 mil y viven una vida más asequible

Elegir un pequeño pueblo de Italia para vivir permitió a los neoyorquinos comprar una casa al contado sin asumir una carga financiera por años, como habrían tenido que hacer en EE.UU., según su relato a CNBC. Su casa, de dos pisos, dos dormitorios, sótano y ático, les costó 11.500 euros, es decir, unos US$13.100.

Aunque tuvieron que invertir alrededor de US$17.000 en reformas, en general el costo de vida es más bajo en comparación con el país norteamericano. Tresl manifestó que la comida, el cuidado de los niños y otros costos son más asequibles, lo que redujo la presión de tener que ganar cada vez más.

La familia vive en un pequeño pueblo de Italia, a unas tres horas de Roma Instagram rootlessinitaly

Como parte de su nueva vida, renunció a su trabajo en el sector tecnológico y ahora lleva adelante el área de marketing de una agencia de viajes italiana. Tresl explicó que aunque ahora sus ingresos son menores, tiene un horario flexible que le permite llevar a su hija a la guardería por la mañana, recogerla por la tarde y disfrutar de su infancia.

Además, pueden viajar y explorar Italia. “Nuestra decisión de establecernos aquí fue más allá de lo económico. Nos atrajo el sentido de comunidad. Queríamos formar parte de un lugar y contribuir a él”, aseguró. “Le fallé al sueño americano”, expresó a través de una de sus publicaciones en redes sociales.

Los desafíos de mudarse de EE.UU. a Italia

A pesar de las ventajas que encontraron en Italia, Tresl aceptó que la vida no es perfecta. En CNBC, explicó que ella y su pareja extrañan a sus familiares y amigos en EE.UU. y que el ritmo de vida en Europa implica un mayor nivel de burocracia en trámites simples: “Tareas sencillas a menudo implican más papeleo, citas o visitas de seguimiento”.

Cassandra Tresl asegura que no se arrepiente de mudarse a Italia Instagram rootlessinitaly

Más allá de las desventajas, remarcó que no piensa en volver al país norteamericano. “En nuestro pequeño pueblo encontramos un lugar donde disfrutar de la vida y sentirnos conectados con la gente que nos rodea. Ese es el tipo de vida que deseamos para nosotros y nuestra hija”, concluyó la neoyorquina.