El nuevo pueblo de California donde las casas se venden desde US$400.000 y promete una vida más asequible cerca de grandes ciudades

En la región de Inland Empire, al sur de California, avanza un “pueblo” que busca ofrecer viviendas más accesibles dentro de uno de los mercados inmobiliarios más caros de Estados Unidos. Se trata de Silverwood, una comunidad planificada de unos 9000 acres en Hesperia, donde las casas parten desde los 400 mil dólares y la propuesta incluye un compromiso de cordialidad entre vecinos.

Viviendas más accesibles para frenar la salida de residentes en California

Según datos del Departamento de Finanzas de California, el estado registró una pérdida neta doméstica de 216 mil personas en 2024-2025, en un contexto marcado por el alto costo de la vivienda y la búsqueda de opciones más accesibles en otras regiones.

El proyecto de Silverwood se centra en evitar que las personas abandonen el estado por la crisis de vivienda Unsplash

En este contexto, Silverwood busca ofrecer una alternativa, según explicó Business Insider. Las viviendas del proyecto tendrán precios que partirán desde los US$400 mil y llegarán hasta cerca de US$800 mil.

John Ohanian, gerente del desarrollo, destacó que estos valores representan una oportunidad frente a mercados como el del condado de Orange, donde el precio promedio de una vivienda ronda US$1 millón. El objetivo es recuperar parte de la accesibilidad que históricamente caracterizó al mercado inmobiliario californiano.

Un compromiso de convivencia para todos los residentes en esta comunidad de California

Uno de los aspectos más llamativos de Silverwood es que todas las personas vinculadas al proyecto (residentes, empleados, socios y contratistas) deben firmar un compromiso de cordialidad para formar parte de la comunidad.

El documento promueve valores como la empatía, el respeto, la aceptación y la tolerancia entre los vecinos. La iniciativa fue inspirada en una campaña impulsada por el exalcalde de Anaheim, Tom Tait.

Según John Ohanian, gerente del desarrollo, la propuesta fue bien recibida por quienes ya participan en el proyecto. “No puedo decir cuántas veces los residentes se acercaron para decirme cuánto aprecian la idea y la forma en que se lleva a la práctica”, afirmó.

Infraestructura pensada para el crecimiento de la comunidad en California

La comunidad de Silverwood, que abrió sus puertas en abril de 2025, prevé la construcción de 15.000 viviendas a lo largo de su desarrollo. Para finales de 2026, los responsables estiman que unas 300 familias ya vivirán en la comunidad, mientras que próximamente se esperan sumar entre 500 y 700 nuevos hogares por año.

El plan incluye infraestructura para acompañar ese crecimiento, con espacios destinados a escuelas, tres estaciones de bomberos, 380 acres (154 hectáreas) de parques y una red de senderos de 160 millas (257 kilómetros).

La apertura de Silverwood se dio en abril de 2025 Unsplash

Ubicado en una zona con vistas a las montañas de la región, Silverwood permite observar áreas como Big Bear y fue diseñado para fomentar un estilo de vida al aire libre. Su gerente, John Ohanian, dedicó más de una década al diseño y desarrollo de esta nueva comunidad.

Los primeros residentes y su experiencia en Silverwood

Entre los primeros habitantes de Silverwood se encuentran Clair Mattig-Smith y su madre, Tracy Smith. Antes de mudarse, ambas consideraban trasladarse a Texas en busca de una comunidad más unida y con un costo de vida mucho más accesible.

Según Business Insider, Clair notó rápidamente el impacto del compromiso de cordialidad que caracteriza al proyecto. Tras mudarse en noviembre, ella y su madre repartieron regalos a sus vecinos durante las fiestas de fin de año. Días después, recibieron el mismo gesto por parte de otras familias de la comunidad.

El desarrollo también ofrece viviendas adaptadas para familias multigeneracionales, con espacios independientes como casas pequeñas o departamentos integrados dentro de la propiedad. Esta característica fue clave para Tracy Smith, de 67 años.