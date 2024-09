Pandillas en Colorado: denuncian que el Tren de Aragua se apoderó de edificios en Denver

Los vecinos del área metropolitana de Denver, en Colorado, denunciaron que pandilleros de la banda trasnacional Tren de Aragua tomaron el control de algunos edificios locales. Además de la ocupación territorial, los delincuentes habrían extorsionado y robado a residentes del lugar. Desde la policía niegan parte de los hechos.

Qué pasa en Denver: una banda criminal acecha en la ciudad.

Según informó la agencia de noticias EFE, la banda criminal de origen venezolano, Tren de Aragua, habría tomado posesión de algunos edificios y casas del área metropolitana de Denver y fueron los vecinos de la comunidad los que denunciaron la actividad ilícita. En la última semana, una mujer que vive en la zona recibió amenazas de miembros de esta pandilla, que le habrían advertido a ella y su hijo que durmieran “con los ojos abiertos”.

Los hechos ocurren en la ciudad de Aurora, dentro del área metropolitana de Denver. Al respecto, la jefa interina del departamento de policía local, Heather Morris, aseguró a los medios que los criminales no se apoderaron del complejo de vivienda The Edge of Lowry, ubicado entre las ciudades de Aurora y Denver. Según dijo, no niegan que los pandilleros estén en la zona, pero aseguró que pagan su correspondiente alquiler.