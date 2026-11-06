Son cazadores en Pensilvania y donaron más de 8000 ciervos para alimentar familias de bajos recursos

Un récord histórico de donaciones tuvo lugar en la temporada 2025-2026 en Pensilvania. Más de 133.741 kilos de carne de venado llegó a una red de asistencia alimentaria después de una temporada de caza que alcanzó más de un millón de porciones destinadas a familias con bajos recursos económicos.

Una red de ayuda entre cazadores y bancos de alimentos para alimentar a miles de familias

Hunters Sharing the Harvest informó que, durante la temporada 2025-2026, recibió 294.844 libras de carne de venado (aproximadamente 133.741 kilos). La organización estimó que esa cantidad equivale a cerca de 1,2 millones de porciones destinadas a personas y familias con dificultades para acceder a alimentos.

El balance fue difundido a fines de julio de 2026. La cifra corresponde a la temporada completa. La Comisión de Caza de Pensilvania también publicó los totales y destacó la participación de cazadores, procesadores, voluntarios y organizaciones comunitarias.

El sistema conecta a quienes cazan legalmente con establecimientos habilitados que procesan la carne. Según la entidad, más de 110 procesadores participan en 56 condados. Luego, los bancos de alimentos, las despensas y los comedores canalizan la distribución.

El Departamento de Agricultura del estado contribuye con fondos de asistencia que ayudan a compensar a los procesadores por convertir los animales donados en carne picada para las organizaciones alimentarias. Esa etapa requiere infraestructura y recursos además de la donación inicial.

El programa conecta a quienes cazan legalmente con establecimientos habilitados que procesan la carne; para cazar venados, las personas deben cumplir con requisitos legales Pexels

El programa comenzó en 1991. La organización informó que, desde entonces, proporcionó más de 3,3 millones de libras de carne de venado (unos 1,5 millones de kilos). La cifra acumulada corresponde a todos esos años, no solo a la última temporada.

Para participar, los cazadores deben cumplir los requisitos legales, identificar y preparar el animal y llevarlo a un procesador adherido. La organización mantiene un directorio de establecimientos en su sitio. También recibe apoyo de voluntarios y donantes para cubrir los costos del procesamiento.

La noticia en pocas líneas

¿Qué se donó? Los cazadores de Pensilvania donaron 8382 ciervos durante la temporada 2025-2026.

¿Cuánta carne se obtuvo? Hunters Sharing the Harvest informó 294.844 libras, equivalentes a unos 133.741 kilos.

¿A dónde llegó? La red distribuye la carne mediante bancos de alimentos, despensas y comedores de Pensilvania.

¿Cuándo se informó el balance? La organización difundió el resultado a fines de julio de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.