Arnold Schwarzenegger donó US$250.000 para construir 25 minicasas para personas sin hogar en Los Ángeles

Arnold Schwarzenegger destinó 250.000 dólares a Village for Vets durante la Navidad de 2021 para financiar la compra de 25 pequeños refugios para veteranos sin hogar en Los Ángeles, California. Las unidades se instalaron en el campus del centro médico de Asuntos de Veteranos, con la colaboración de voluntarios de Team Rubicon.

La donación de Schwarzenegger para veteranos sin hogar

“Hoy celebré la Navidad antes de tiempo. Las 25 viviendas que doné para veteranos sin hogar ya fueron instaladas aquí, en Los Ángeles. Fue fantástico pasar tiempo con nuestros héroes y darles la bienvenida a sus nuevos hogares”, escribió el actor en un mensaje que Village for Vets publicó en su sitio oficial. “Me salvó la vida”, afirmó el veterano Bruce Henry Cooper sobre la ayuda que recibió.

Los refugios del programa Tiny Shelter de Village for Vets ofrecen alojamiento temporal a veteranos que viven en la calle, mientras buscan una solución habitacional permanente villageforvets

Schwarzenegger, quien fue gobernador de California entre 2003 y 2011, visitó las instalaciones y conversó con los residentes durante una celebración navideña.

La iniciativa buscaba ofrecer una alternativa segura a los veteranos que dormían en la calle y brindarles un espacio propio como una solución temporal mientras se enfocaban en otras opciones estables a mediano y largo plazo.

Cómo son los refugios que ayudó a financiar Schwarzenegger

Las unidades forman parte del programa Tiny Shelter de Village for Vets, diseñado para ofrecer alojamiento temporal a veteranos que atraviesan una situación de falta de vivienda.

Aunque son estructuras pequeñas, el proyecto incluye espacios que cuentan con elementos básicos de seguridad y comodidad. Según la organización, cada refugio tiene techo, cama, climatización y una puerta que puede cerrarse con llave para garantizar la seguridad y privacidad.

Arnold Schwarzenegger visitó los refugios instalados en Los Ángeles y conversó con los veteranos beneficiados por su donación durante una celebración navideña en 2021 villageforvets

Sin embargo, Village for Vets aclara que los refugios no sustituyen una vivienda permanente: su objetivo es ofrecer un lugar temporal mientras los residentes buscan una solución habitacional más estable.

Más allá de lo que aportó el actor en su donación, su participación y difusión trajeron otros beneficios asociados para el proyecto. Después del aporte de Schwarzenegger, la organización informó que recibió más de US$100.000 de más de 120 nuevos donantes, además de registrar miles de nuevos seguidores y millones de visualizaciones en redes sociales y otros canales de comunicación.

El testimonio de un veterano alojado en el refugio al que aportó Schwarzenegger

Uno de los momentos más significativos de la visita fue el encuentro de Schwarzenegger con Cooper, el veterano que recibió uno de los refugios.

La ley AB 32 firmada por Schwarzenegger en California

“Ha sido un salvavidas para mí”, remarcó Cooper en declaraciones a Fox 11 Los Angeles, al describir lo que significó contar con un lugar donde alojarse.

El veterano también agradeció públicamente el gesto del actor. “Él no se ha olvidado de nosotros. No se ha olvidado de nadie”, expresó.

Durante la visita, Schwarzenegger manifestó su satisfacción por colaborar con quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. “Me hace sentir bien poder devolverle algo a este país, que me lo ha dado todo”, dijo al explicar por qué considera importante participar en iniciativas solidarias.

Su hijo Patrick Schwarzenegger también estuvo presente en la celebración y repartió barras nutricionales de su marca MOSH entre los veteranos.