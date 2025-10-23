Petroleras de EEUU producen principalmente en casa, pero pagan más impuestos en el extranjero

Las empresas de Estados Unidos de combustibles fósiles producen la mayor parte de su petróleo y gas en ese país, pero pagan miles de millones más en impuestos en el extranjero, según reveló un informe el jueves.

La razón son los subsidios que han aumentado para estas compañías durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con un análisis de la ONG FACT Coalition.

El estudio examinó los informes de 11 empresas de Estados Unidos que cotizan en la bolsa desde 2017 y encontró que pagaron una tasa impositiva efectiva del 12,1%, muy por debajo de la cifra corporativa legal del 21%.

Estados Unidos ha asumido el papel de mayor productor de petróleo y gas del mundo en los últimos años. Aunque las empresas analizadas produjeron el 51% de su volumen total a nivel nacional, solo debían el 18% de sus impuestos totales en Estados Unidos.

En el caso de Chevron esta cifra fue del 7,9%.

ExxonMobil, la mayor compañía petrolera de Estados Unidos, pagó US$11.500 millones a Emiratos Árabes Unidos entre 2023 y 2024, casi cinco veces más de lo que pagó durante el mismo período en el país.

"Estas políticas no tienen sentido económico, ambiental ni ético. Es hora de que el Congreso cierre estas lagunas fiscales", dijo a la AFP Zorka Milin, autora del informe y miembro de FACT Coalition.

ia/dw/cr/mvl