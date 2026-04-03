Un alcalde de Nueva York prohibió alquilarle hoteles a Tom Homan para defender a sus empleados migrantes

El “zar de la frontera”, Tom Homan, enfrenta un veto para utilizar propiedades en Sackets Harbor, Nueva York. El alcalde y empresario Alex Morgia, dueño de una marina y hoteles en la localidad, confirmó que no renovaría el amarre de su embarcación ni alojaría a su equipo de seguridad en sus establecimientos.

Por qué un alcalde de Nueva York decidió no alquilarle propiedades a Tom Homan

Morgia explicó en un comunicado a WWNY/7 News que tomó la decisión tres semanas antes del inicio de la temporada.

El propietario demócrata sostuvo que no se siente “cómodo” con que sus “negocios estén asociados con la dirección que han tomado las autoridades federales”.

Homan solía usar el puerto deportivo de Morgia durante la temporada Foto de Tripadvisor

Agregó que tiene “empleados, clientes y miembros de la comunidad de muy diversos orígenes” y que el “bienestar de estas personas es lo más importante” para él.

El hombre es propietario de múltiples activos en Sackets Harbor.

Entre ellos se encuentran el puerto deportivo de Sackets Harbor, así como los hoteles Barracks Inn y Harbor House Inn.

Además de su actividad empresarial, Morgia ejerce funciones públicas. Es alcalde del pueblo y forma parte del Partido Demócrata.

Así es Sackets Harbor, donde Homan pasaba la temporada en Nueva York

Sackets Harbor tiene un 4% de población latina, lo que equivale a alrededor de 60 personas sobre un total de 1490 habitantes registrados en 2024, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos compilados por New York Demographics.

Morgia le comunicó a Homan que no renovará el amarre ni hospedará a su equipo Foto de Tripadvisor

Homan visita con frecuencia esta villa ubicada sobre el lago Ontario, ya que es oriundo de West Carthage, una localidad cercana. Además, utilizaba el puerto deportivo para amarrar su embarcación durante la temporada.

La trayectoria de Tom Homan y sus inicios en West Carthage

El funcionario nació en la localidad de West Carthage, a 28,3 millas (45,5 km) de Sackets Harbor.

Según informó BBC News Mundo, es hijo y nieto de policías y se formó en un entorno vinculado a las fuerzas de seguridad.

Inició su carrera como agente en su ciudad natal antes de incorporarse en 1984 al entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), antecedente del actual sistema migratorio federal.

En 2013 fue designado director ejecutivo asociado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante la administración de Barack Obama.

En enero de 2017 fue nombrado director interino del ICE por Donald Trump y se retiró en junio de 2018.

Durante el segundo mandato de Trump, Homan fue designado “zar de la frontera”. La Casa Blanca lo definió como el “principal punto de contacto sobre el terreno” en operativos vinculados a la política migratoria.

Su perfil público se caracteriza por una postura de “tolerancia cero” frente a la migración irregular.

BBC News Mundo indicó que fue un defensor de medidas de deportación y de la política que derivó en la separación de familias migrantes en la frontera en 2018.

También participó en el diseño de estrategias para reforzar el control migratorio en administraciones republicanas y demócratas.