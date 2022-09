Por qué Cuti Romero no obtuvo la visa para Estados Unidos y se pierde el partido en Miami

En dos meses, el 22 de noviembre, la selección argentina debutará en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita y la preparación se ha intensificado. Pese al gran paso del equipo de Lionel Scaloni, no todo ha salido como esperaban porque enfrentarán dos de los últimos tres amistosos sin contar con el plantel completo. Una situación que ha causado molestia y sigue en espera de resolución.

Desde el lunes, la albiceleste entrena en las instalaciones del Inter Miami FC y pese a que la convocatoria contempló a 28 jugadores, dos de ellos están en duda para ser incluidos en el planteamiento del equipo durante esta gira, por lo menos en el primer encuentro: los defensores de la Premier League, Cristian Romero y Lisandro Martínez, del Tottenham y el Manchester United, respectivamente.

Lisandro Martínez ya cuenta con su visado para Estados Unidos @Argentina

Ambos debían renovar su visa de trabajo para ingresar a Estados Unidos y padecieron el cierre de la embajada de Estados Unidos en Inglaterra debido al luto que guardaron las dependencias administrativas tras el fallecimiento de la reina Isabel II.

Previo al partido ante Honduras en el Hard Rock Stadium, Scaloni declaró al respecto en conferencia de prensa: “La ausencia de Romero es una situación que me molesta. Está trabado en Argentina con el tema de la visa y no puede viajar. Es un problema, porque esta es la última fecha que tenemos para juntarnos y entrenar, aún no puede estar, y yo quería tenerlo en esta gira”.

Entre la incertidumbre, llegó una buena noticia porque Lisandro Martínez logró completar su trámite en Argentina y viajar a tiempo para integrarse a la disciplina el jueves: “Todavía no pude hablar con Lisandro para ver cómo llegó, pero si está en condiciones, jugará. Acabamos de llegar y todavía no charlé con él”, dijo el técnico.

Aunque ambos jugadores tenían el mismo obstáculo para volar hacia Estados Unidos, Martínez había iniciado el proceso previamente en Inglaterra, algo que Romero no estuvo en posibilidades de hacer porque su cita estaba pactada para el 9 de septiembre y su equipo no le permitió ausentarse del entrenamiento para cumplir con el trámite que obligadamente requiere la presencia del solicitante.

El técnico Scaloni manifestó su molestia por no poder contar con el Cuti Romero en la gira por los Estados Unidos debido a un problema de visado LA NACION/Santiago Filipuzzi

¿Qué visa es la que obtienen los futbolistas para poder jugar en territorio estadounidense? A diferencia de quienes viajan por placer o buscan establecerse como trabajadores en el país norteamericano, artistas, presentadores, deportistas (aficionados o profesionales), entre otras figuras reconocidas, requieren la llamada “Visa P”, una clasificación para no inmigrantes, que les permite ingresar al país para desempeñar su actividad.

¿Cuál es el trámite que realizan? Lo primero es tramitar la solicitud en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos a través del Formulario I-129 para Trabajador No Inmigrante. Una vez que la dependencia aprueba la petición, se comunica con el solicitante mediante el Formulario I-797, que únicamente es informativo. Ese documento permite que la persona acuda a un consulado o embajada estadounidense a pedir la visa.

Debido a las diferentes fases del proceso, es recomendable contar con margen de tiempo para completar el trámite y considerar posibles retrasos, como sucedió en este caso. Sin embargo, no todo está perdido para Romero y, de solucionarse en estos días, podría sumarse al equipo previo al encuentro contra Jamaica en Nueva Jersey.