escuchar

Donald Trump resuena por todos lados. En primer lugar, como favorito en la lista de precandidatos del Partido Republicano, con miras a las elecciones presidenciales del año que viene en Estados Unidos. Pese a que no asistió a ninguno de los cuatro debates realizados hasta el momento, el magnate supera a todos sus contrincantes en las encuestas de popularidad. Las demandas en la que está inmerso tampoco lo hacen menos notorio, sino todo lo contrario. Recientemente, el expresidente anunció que no comparecerá en la audiencia prevista para este lunes en un caso por fraude civil que se lleva adelante en Nueva York.

El domingo, el millonario empresario informó a través de su red social Truth Social que no viajaría a la Gran Manzana para prestar testimonio en un juicio de 250 millones de dólares en su contra.

Flanqueado por sus abogados Chris Kise, izquierda, Alina Habba, segunda por la derecha, y Robert Clifford, el expresidente Donald Trump, segundo por la izquierda, espera para subir al estrado de los testigos en el Tribunal Supremo de Nueva York, el lunes 6 de noviembre de 2023, en Nueva York (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

“Ya he testificado sobre todo y no tengo nada más que decir, aparte de que esto es una completa y total interferencia electoral (¡por la campaña de Biden!), una cacería de brujas que no hará más que mantener a las empresas fuera de Nueva York”, escribió el exmandatario.

El caso fue presentado por Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien sostuvo en su escrito que Trump “infló” su valor patrimonial en varios miles de millones de dólares al año para obtener mejores condiciones para la contratación de préstamos y seguros. La abogada también pide que se le prohíba hacer negocios en el estado.

A través de su propia red social, Social Truth, Donald Trump anunció que no comparecería en la audiencia prevista para este lunes en un caso por fraude civil que se lleva adelante en Nueva York Social Truth/@realDonaldTrump

El empresario ya estuvo en la Corte a principios del mes pasado, cuando protagonizó un severo cruce de palabras con el juez de la Corte Suprema de Manhattan a cargo del caso, Arthur Engoron. En aquella oportunidad, fue llamado al estrado por los abogados de la oficina del fiscal general.

“Por favor, solo responda las preguntas, nada de discursos”, dijo Engoron antes de pedir a uno de los abogados de Trump que controlara a su cliente. “Le ruego que lo controle, si puede. Si no puede, lo haré yo”. “Esto no es una manifestación política”, agregó el juez.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump regresa de un descanso durante su juicio en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York el 06 de noviembre de 2023 en la ciudad de Nueva York DAVID DEE DELGADO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El jueves pasado, Trump asistió al juicio para escuchar el testimonio del profesor de contabilidad de la Universidad de Nueva York, Eli Bartov, uno de los testigos expertos de su defensa. Según consignó CNN, lo cierto es que no era necesario que el expresidente estuviese en el tribunal, pero su presencia aumentó la atención sobre la comparecencia de ese día y le dio al expresidente la oportunidad de hablar frente a los medios durante los descansos de la sesión. Como ya lo hizo en otras ocasiones, insistió en que todo el juicio se trataba de una “cacería de brujas”.

Donald Trump es responsable de fraude fiscal

En el juicio que todavía permanece abierto, se debe decidir sobre el valor de los daños y perjuicios que Trump ocasionó al inflar el valor de su patrimonio neto en documentos financieros entre 812 millones y 2200 millones de dólares entre 2014 y 2021. Lo anterior se debe a que el juez ya dictó sentencia sobre su responsabilidad y determinó que hubo fraude.

El expresidente Donald Trump habla fuera de la corte después de declarar en la Corte Suprema de Nueva York, 6 de noviembre de 2023, en Nueva York (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez) Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

A fines de septiembre, el juez Engoron dictaminó que tanto el empresario como sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, eran responsables de fraude “persistente y repetido” y ordenó la cancelación de las licencias comerciales, esta última, una decisión que aún no se ejecutó debido a que fue apelada de inmediato.

Ahora, el juez debe evaluar cuánto tendrán que pagar la familia Trump en concepto de daños y perjuicios por las ganancias que supuestamente obtuvieron a través de prácticas comerciales fraudulentas. Si bien no hay cargos penales en el caso, la decisión podría afectar severamente a Trump, debido a que la fiscal busca prohibirle que realice negocios en Nueva York.