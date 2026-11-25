WASHINGTON.– La temporada de huracanes del Atlántico termina oficialmente el 30 de noviembre, pero ya se puede decir que ha concluido. La cuenca está tranquila. La actividad tropical se estancó.

A medida que se agota el tiempo, los modelos no predicen nada en el horizonte. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica declaró el final anticipado de la temporada tras diez tormentas con nombre y tan solo un huracán.

En términos de Energía Ciclónica Acumulada (ACE, por sus siglas en inglés), cifra que contabiliza toda la energía consumida por las tormentas de una temporada, el huracán de 2026 fue el más tranquilo del Atlántico desde 1983.

El huracán Isaías tocó tierra en Florida como categoría 2 y se degradó a ciclón postropical ZoomEarth

La temporada se sitúa un 84% por debajo del promedio. De hecho, solo se formó un huracán: Isaias, que azotó la costa noroeste de Florida el 9 de octubre como un huracán de categoría 2.

Por lo demás, el Atlántico tenía dificultades para generar tormentas, y las que se formaban eran débiles, efímeras y poco intensas. ¿Pero por qué?

El Niño fue un factor determinante

Mientras el Atlántico disfrutaba de un período de relativa calma, el Pacífico se encontraba muy activo. Allí, tres tormentas (Genevieve, Lowell y Polo) alcanzaron la categoría 5. Hawái se vio gravemente afectada por tres huracanes (Lala, Lowell y Nolo) y fue rozada por varias otras tormentas (Moke y Fausto).

Y el 17 de octubre, el supertifón Champi se intensificó hasta alcanzar la categoría 5 inmediatamente después de azotar Guam.

El desequilibrio extremo entre los océanos era como un balancín inclinado completamente hacia un lado. Y El Niño tenía la culpa.

El fenómeno de El Niño comienza con un aumento de la temperatura del agua en el Pacífico tropical oriental. Esa agua caliente calienta el aire que se encuentra encima, provocando que ascienda. El aire ascendente genera tormentas, y las aguas más calientes contribuyen a alimentarlas.

Por eso el Pacífico era una especie de fábrica de huracanes.

JUST IN: The 2026 #HurricaneSeason comes to an end.



The Atlantic saw 10 named storms: 1 (#Isaias) became a major hurricane.



The Eastern Pacific season broke records due to #ElNino & ended w/ 20 named storms & 10 hurricanes of which 8 were major hurricanes.



More at:… pic.twitter.com/wstn2wAs6C — NOAA (@NOAA) November 24, 2026

“La temporada del Pacífico Oriental batió récords debido a #ElNiño y terminó con 20 tormentas con nombre y 10 huracanes, de los cuales 8 fueron huracanes importantes”, dijo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Pero todo lo que sube tiene que bajar. El aire desciende y se seca en el Atlántico, frustrando los intentos de formación de ciclones tropicales. Y lo poco que se forma suele ser destruido por los fuertes vientos de gran altitud.

Cómo se acumularon las tormentas

A pesar de que se formaron apenas 10 tormentas con nombre en el Atlántico, todas fueron débiles. Todas eran tormentas tropicales o subtropicales, excepto Isaias.

Isaias azotó Florida la noche del 9 de octubre, dejando sin electricidad a 750.000 clientes en el sureste del país. Tocó tierra cerca de Destin como huracán de categoría 2 con vientos de hasta 169 kmh antes de debilitarse rápidamente. El sistema había alcanzado la categoría 3 sobre el Golfo de México, pero se debilitó debido a los fuertes vientos en las capas altas de la atmósfera.

Curiosamente, las ráfagas más fuertes de Isaias se produjeron al oeste del centro del sistema, en Pensacola. Esto se debió a la formación de una corriente de aire descendente. El aire seco que se incorporó a la circulación de Isaias contribuyó a la erosión de las nubes de tormenta, provocando que las bolsas de aire se secaran, se volvieran más pesadas y descendieran a la superficie, generando fuertes vientos a nivel del suelo. Se registró una ráfaga de hasta 190 kmh en la localidad de Jay.

Isaias NHC

Dos docenas de tornados acompañaron los remanentes de Isaias mientras avanzaban hacia el sureste. Las Carolinas fueron las más afectadas, con cinco tornados de categoría EF2 en la escala Fujita mejorada de 0 a 5.

Mientras tanto, existe la posibilidad de que el Centro Nacional de Huracanes vuelva a evaluar la tormenta tropical Fay, que recorrió el Atlántico Norte central entre mediados y finales de septiembre. En ese momento, se la consideraba operativamente una tormenta tropical con vientos de 112 km/h, pero algunos datos sugieren que pudo haber alcanzado brevemente la fuerza de huracán.

De cara a la próxima temporada

Todavía es pronto para predecir con exactitud cómo se desarrollará la próxima temporada, pero es poco probable que sea tan tranquila como esta.

La influencia de El Niño podría prolongarse hasta el año que viene, aumentando potencialmente la cizalladura —los cambios bruscos de viento con la altura— en el Atlántico, especialmente al comienzo de la temporada de huracanes.

Dicho esto, es probable que las temperaturas del agua estén por encima del promedio. Puede que, una vez más, existan las condiciones propicias para la formación de ciclones tropicales, pero la atmósfera dificulta su mantenimiento.

Sin embargo, eso podría cambiar si El Niño da paso a La Niña —como sugieren algunos modelos climáticos— lo que favorecería unas condiciones atmosféricas más propicias para la formación de huracanes.