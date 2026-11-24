NUEVA YORK.– El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pidió disculpas este martes ante los empleados de la compañía por haber violado el código de conducta interno, reconoció que sus infidelidades afectaron a su familia y al equipo de trabajo y reveló que está en terapia, un día después de haber sido reincorporado al frente del gigante tecnológico, apenas 11 días después de su renuncia.

“Cometí errores terribles. Le fui infiel a Lori, lastimé a mis hijos y, por supuesto, los lastimé a todos ustedes”, afirmó Huang durante una reunión general de una hora con los empleados, transmitida en directo. El empresario calificó el encuentro como uno de los más difíciles de su carrera y dijo que la conversación más complicada había sido con su esposa.

Huang explicó que él mismo había redactado parte del código de conducta de Nvidia y consideró inaceptable haberlo infringido. También confirmó que está recibiendo terapia y señaló que su comportamiento llevó al consejo de administración a evaluar su continuidad al frente de la empresa, antes de que presentara su renuncia el 11 de noviembre.

El 23 de noviembre, Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo, menos de dos semanas después de que el cofundador hubiera dimitido a raíz de una relación con una mujer de quien las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que es espía para China PHILIP FONG - AFP

Sin embargo, el ejecutivo también buscó desmentir las versiones sobre las circunstancias de su regreso. Negó que hubiera vuelto por considerarse un magnate tecnológico “por encima de la ley” o de las normas internas de la compañía, y rechazó que el presidente estadounidense, Donald Trump, hubiera presionado al directorio para que lo reincorporara.

“Eso es completamente falso”, sostuvo. Según explicó, el consejo evaluó la situación en su conjunto, recopiló información y recibió garantías de la administración Trump de que Huang no representaba una amenaza para la seguridad nacional y merecía una segunda oportunidad. El lunes, el directorio resolvió restituirlo en el cargo, después de haber aceptado su dimisión a principios de mes.

Donald Trump junto a Jensen Huang, a quien apoyó tras la renuncia del magnate tecnológico JIM WATSON - AFP

La crisis se había desatado tras las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer señalada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos. La junta también había expresado inquietudes por la conducta personal del ejecutivo y su falta de sinceridad durante las explicaciones posteriores a las denuncias.

Durante la reunión, Huang rechazó además las acusaciones de ser un jefe abusivo y defendió la estructura de gestión de Nvidia, en la que tiene 60 subordinados directos. También cuestionó la planificación de la sucesión empresarial, al considerar que ese mecanismo supone establecer jerarquías de importancia entre los ejecutivos.

El regreso del empresario, celebrado por algunos trabajadores, generó inquietud entre otros empleados, mientras la compañía continúa bajo escrutinio judicial, regulatorio y político. El directorio mantiene una investigación para determinar si Huang fue objetivo de operaciones de inteligencia extranjera.

El director ejecutivo de Nvidia, que fue restituido en su cargo, reconoció haber violado el código de conducta de la empresa Chiang Ying-ying - AP

A las controversias personales se suman las investigaciones sobre el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China. El Departamento de Justicia investiga a Megaspeed, una empresa con sede en Singapur sospechosa de haber comprado procesadores de Nvidia para luego reexportarlos a clientes chinos en violación de las normas estadounidenses.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, sostuvo este martes que una eventual investigación penal contra Nvidia o la obstrucción de una pesquisa no serían compatibles con el mensaje que transmite el presidente Trump a la población estadounidense.

Huang deberá comparecer el 1 de diciembre ante tres comisiones de la Cámara de Representantes, en una audiencia a puerta cerrada, y el 3 de diciembre ante una comisión del Senado, en una sesión que será transmitida por internet. Legisladores de ambos partidos manifestaron su preocupación por las circunstancias de su reincorporación y se espera que el escrutinio aumente en enero, cuando los demócratas asuman el control de ambas cámaras del Congreso.

A su vez, la fiscalía general de California abrió una investigación sobre las exportaciones de chips de Nvidia y la información que la compañía proporcionó a sus accionistas. Singapur y Malasia, por su parte, anunciaron que cooperarán con Washington para impedir el desvío hacia China de los procesadores más avanzados de la empresa.

Agencia AFP y diario The New York Times