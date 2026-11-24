La final del Miss Universo 2026 se transmite en vivo este martes 24 de noviembre desde el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, con la gala principal a las 20 hs del Este. El evento culminará con la mexicana Fátima Bosch entregando la corona a su sucesora en la edición 75 del certamen, que reúne a casi 200 delegadas.

A qué hora empieza el Miss Universo 2026 en cada zona horaria de EE.UU.

Telemundo transmite la noche en vivo de costa a costa, de modo que el horario solo cambia según la zona horaria:

Hora del Este: antesala a las 19 hs y gala a las 20 hs.

Hora del Centro: antesala a las 18 hs y gala a las 19 hs.

Hora de la Montaña: antesala a las 17 hs y gala a las 18 hs.

Hora del Pacífico: antesala a las 16 hs y gala a las 17 hs.

Puerto Rico: gala a las 21 hs, hora local.

Más de 20 candidatas latinas se enfrentan este 24 de noviembre por la corona del Miss Universo Instagram/@missuniverse

La antesala está conducida por Aleyda Ortiz y Clovis Nienow desde Puerto Rico. Gabriel Coronel cubre la llegada de celebridades al Choliseo, como se conoce al coliseo, y Jessica Carrillo informa desde detrás del escenario.

Dónde ver el Miss Universo 2026 en español, en inglés y por streaming

En español, la gala del Miss Universo 2026 se transmite en vivo por Telemundo y Peacock , con subtítulos en inglés mediante closed captioning.

, con subtítulos en inglés mediante closed captioning. La conducción está a cargo de Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, junto a Ortiz, Nienow y Carrillo.

Las rondas de traje de baño y vestido de gala de la competencia preliminar del domingo 22 de noviembre definieron a las 30 candidatas que avanzan a la final.

La mexicana Jacky Bracamontes será una de las anfitrionas de Miss Universo 2026 Instagram/@telemundo/@jackybrv

La noche del martes suma presentaciones musicales de artistas y termina con la coronación de la nueva Miss Universo, un título que hasta ahora 27 mujeres latinas han ganado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.