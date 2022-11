Premios Grammy 2023: Beyoncé y Kendrick Lamar son los favoritos, Fito Páez vuelve a estar entre los nominados y Bad Bunny logra un hito

escuchar

La 65° edición de los Premios Grammy se realizará el 5 de febrero en Los Ángeles y ya tiene a sus artistas, canciones y álbumes nominados para cada una de las categorías . Entre los artistas argentinos de esta premiación “anglo” figura Fito Páez, con su último disco, en la terna de Álbum de rock latino. Y el portorriqueño Bad Bunny está en la terna principal de los premios, gracias a su álbum Un verano sin ti que escaló, desde su publicación, meses atrás, a lo más alto de los charts que miden las reproducciones en plataformas de música y redes sociales.

Mientras se terminaba de anunciar el total de las categorías, Beyoncé (en nueve ternas) Kendrick Lamar (en ocho), Adele y Brandi Carlile (en siete); Harry Styles, Mary J. Blige y DJ Khaled (en seis) se ubicaban en lo más alto de las nominaciones.

Bad Bunny, el primer latino nominado en la categoría principal de los premios Grammy

En la categoría principal, Álbum del año, figuran: 30, Adele; Mr. Morale and The Big Steppers, Kendrick Lamar; Harry’s House, Harry Styles; Special, Lizzo; Renaissance, Beyoncé; Voyage, Abba; Un verano sin ti, Bad Bunny; Good Morning Gorgeous, Mary J Blidge; In These Silent Days, Brandi Carlile y Music of the Spheres, Coldplay.

Fito Páez, gracias a su disco Los años salvajes, comparte la terna Mejor álbum de rock o alternativo latino, con Rosalía, Jorge Drexler, Mon Laferte y Gabi Moreno .

En Grabación del año aparecen: “Easy on me”, Adele; “Woman”, Doja Cat; “Break my soul”, Beyoncé; “Don’t Shut me down”, ABBA; “Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige; “You and me on the rock”, Brandi Carlile; “Bad Habit”, Steve Lacy”, “As it was”, Harry Sytles; “About Damn Time”, Lizzo; “The Heart Part 5″ .

Y en la categoría Mejor nuevo artista, una de las más codiciadas para aquellos músicos en ascenso, están Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

Beyonce, aquí en la 63ra entrega de los premios Grammy, en marzo de 2021; el año próximo volverá a la gala como favorita

La próxima edición reconocerá a canciones, álbumes, autores, compositores, productores e intérpretes por lo que se ha publicado entre el 1° de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. Olivia Rodrigo, John Legend, Machine Gun Kelly y Smokey Robinson fueron algunos de los artistas que participaron en el anuncio, este mediodía.

Para aprovecha la gran movida que generan los Latin Grammy, la Academia de la Música de los Estados Unidos no dejó pasar la oportunidad de cercanía a la gran gala de los hispanohablantes y brasileños (será este jueves, en Las Vegas), para hacer el anuncio de los que competirán en el premio “madre”, el año próximo.

Vía redes sociales, se supo además que la próxima edición tendrá varias modificaciones. Una de ellas será el agregado de varias categorías, como la de Compositor del año. En este caso reconocerá a la persona que haya sido “el más prolífico” compositor, sin ser intérprete o productor, por sus nuevas obras. El enfoque es diferente al del premio de Canción del año que reconoce a los compositores de las letras o melodías de una canción. También se abrieron rubros para mejor álbum de declamación de poesía, interpretación de música alternativa, interpretación de música americana y música original para videojuegos y otros medios interactivos. Claramente, la apertura de nuevas ternas apunta al reconocimiento tanto de deudas históricas (el caso de los compositores más prolíficos) como de nuevas tendencias que surgen en el mercado de esta gran industria del entretenimiento.

Entre las curiosidades para oídos y ojos argentinos se puede apreciar que en la categoría Best Album Notes aparece un nombre bien conocido: Astor Piazzolla. Se trata de Astor Piazzolla: The American Clavé Recordings, un box que editó Nonesuch Records, con álbumes que el gran bandoneonista argentino y compositor publicó durante la década del ochenta. Astor Piazzolla. Tango: Zero Hour, La Camorra: The Solitude of Passionate Provocation y The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango Apasionado). Con esos títulos apareció esta edición de lujo, en mayo de este año. La actual edición se trata de un trabajo remasterizado.

LA NACION