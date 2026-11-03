Por qué los demócratas podrían no lograr el “tsunami azul” en las elecciones de medio término

WASHINGTON.– Los bajos índices de aprobación del presidente republicano Donald Trump, la preocupación de los votantes por los altos precios y la insatisfacción con la guerra en Irán han llevado a muchos analistas y encuestas a predecir avances significativos para los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de este martes.

Sin embargo, seis analistas y estrategas partidistas señalaron a Reuters que diversos factores podrían impedir que los demócratas conviertan estas condiciones políticas favorables en una victoria arrolladora, el famoso “tsunami azul”, incluso si el partido logra obtener escaños adicionales en el Congreso.

Trump habla durante un acto en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las encuestas recientes muestran que los demócratas son cada vez más competitivos en escaños que antes eran bastiones republicanos, y el partido ha ampliado sus esfuerzos hacia los feudos conservadores de Trump.

Se espera, en general, que los demócratas tengan una buena noche electoral, pero la magnitud de una posible victoria sigue siendo incierta.

A continuación, se presentan seis razones por las cuales los demócratas podrían no alcanzar las expectativas.

Menos contiendas competitivas en la Cámara de Representantes

El número de contiendas competitivas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha disminuido drásticamente en las últimas tres décadas, a medida que la polarización partidista y la redistribución de distritos –incluida la manipulación de los límites electorales (conocido como gerrymandering)– han consolidado más escaños como seguros para uno u otro partido.

Como resultado, los analistas estiman que solo entre 40 y 50 de los 435 escaños de la Cámara son realmente competitivos este año.

La mayoría prevé que los demócratas recuperen el control de la Cámara baja, pero con una mayoría de entre 5 y 20 escaños, lo que limitaría el alcance de los logros obtenidos en 2018, cuando los demócratas ganaron 41 escaños.

Simpatizantes esperan la llegada de Trump para escuchar su discurso en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bill Galston, exasesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, afirmó que, si los demócratas lograran ganar 25 escaños, “tendrían una mayoría operativa, pero no una mayoría amplia”.

Dicha mayoría otorgaría a los demócratas el control de la Cámara, pero con poco margen de maniobra, lo que dificultaría la aprobación de leyes polémicas o la obtención de un mandato contundente, como el que suele asociarse a las “olas electorales” del pasado.

La mayoría en el Senado, todavía en duda

Aunque se espera que los demócratas amplíen su representación en el Senado, alcanzar la ganancia neta de cuatro bancas que necesitan para conseguir una mayoría de 51 contra 49 sigue estando lejos de ser seguro, ya que muchos de sus principales objetivos para arrebatarles escaños a los republicanos se encuentran en estados que Trump ganó por amplio margen en 2024.

David Wasserman, analista electoral del Cook Political Report, una publicación no partidista, señaló que los demócratas necesitan lograr avances en estados que Trump ganó por dos dígitos. Incluso un desplazamiento de diez puntos porcentuales a nivel nacional a favor de los demócratas probablemente dejaría al partido a dos bancas de alcanzar la mayoría, afirmó.

El candidato republicano al Senado y exrepresentante federal Mike Rogers en un acto de campaña de medio término, en Rochester Hills, Michigan SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los demócratas también enfrentan contiendas más reñidas de lo esperado en estados donde esperaban tener una posición más segura, entre ellos Maine, New Hampshire y Michigan.

“Los republicanos se mantienen muy cerca en esas contiendas”, señaló Andrew Busch, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Tennessee en Knoxville y autor de un libro sobre la historia de las elecciones de medio término. “Eso no es necesariamente lo que cabría esperar si las cosas estuvieran yendo bien para los demócratas en todos los frentes”, agregó.

La participación electoral

Las encuestas de opinión muestran que los votantes demócratas están más entusiasmados que los republicanos. Sin embargo, los estrategas advierten que algunos de los sectores que conforman la base demócrata, como los jóvenes, los afroamericanos y los hispanos, históricamente registran tasas de participación más bajas en las elecciones de medio término que en los años de elecciones presidenciales.

Las encuestas muestran un persistente escepticismo de estos sectores hacia ambos partidos, especialmente en relación con el costo de vida. Si la participación de estos grupos queda por debajo de las expectativas, los demócratas podrían obtener resultados inferiores a los previstos el día de las elecciones, señalaron los analistas.

Un votante lleva su boleta electoral en el Museo de Brooklyn, en Nueva York Yuki Iwamura - AP

Los datos del voto anticipado en los estados que registran a los electores según su afiliación partidaria mostraron una mayor participación de los demócratas. Sin embargo, los republicanos sostienen que muchos de sus simpatizantes tradicionalmente esperan hasta el día de las elecciones para votar.

En las elecciones de medio término de 2022, los votantes de 50 años o más representaron casi el doble del electorado que aquellos menores de 50. Según las encuestas a boca de urna, en los últimos años los votantes de mayor edad se han inclinado por los republicanos.

La ventaja financiera de los republicanos

Los republicanos llegaron al tramo final de la campaña con una considerable ventaja financiera, aunque hasta ahora el gasto en las contiendas clave ha arrojado resultados dispares.

Según las declaraciones financieras de los comités partidarios y los datos de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), los republicanos contaban con una ventaja de varios cientos de millones de dólares en efectivo de cara a las últimas semanas de campaña, si se suman los fondos de los comités nacionales del partido y de los principales supercomités de acción política (super PAC) aliados.

Trump gastó más de 277 millones de dólares, principalmente a través de su super PAC MAGA Inc., en una ofensiva de último momento con publicidad televisiva y envíos de correo directo para ayudar a los candidatos republicanos en dificultades, según los datos de la FEC.

Trump habla durante un acto de campaña electoral en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, desembolsó alrededor de 366 millones de dólares durante el ciclo electoral de medio término, incluidos 276 millones desde julio, para respaldar a candidatos republicanos.

A fines de septiembre, los republicanos habían gastado 188 millones de dólares más que los demócratas en publicidad para las contiendas senatoriales más disputadas, según AdImpact, una firma que monitorea el gasto publicitario.

“Cuando uno de los dos sectores cuenta con una gran ventaja financiera y tiene la posibilidad de volcar esos recursos en las contiendas a último momento, eso puede inclinar el resultado de elecciones muy reñidas”, afirmó Busch.

Las encuestas han subestimado la fuerza republicana

Las encuestas de opinión han subestimado con frecuencia el apoyo a los republicanos en los últimos ciclos electorales. Un sondeo de Reuters/Ipsos muestra que, entre los votantes registrados, los demócratas aventajan a los republicanos por 47% a 35% en la consulta genérica sobre qué partido prefieren para el Congreso.

Los mayores errores de las encuestas se produjeron cuando Trump fue candidato. Aunque este año no figura en las boletas, el presidente instó a sus simpatizantes a tratar las elecciones de noviembre como si él también estuviera en juego.

Un asistente lleva un sombrero de vaquero durante un acto de campaña de medio término en Cullen Yards, en Fort Worth, Texas RICARDO ARDUENGO - AFP

Los sondeos subestimaron considerablemente la fuerza republicana en las elecciones de medio término de 2014, cuando el partido obtuvo una contundente victoria en el Senado. Sin embargo, en 2022 las encuestas de medio término subestimaron el buen desempeño de los demócratas.

Los ataques por el socialismo podrían tener repercusión

Trump y numerosos candidatos republicanos buscaron presentar a los demócratas como socialistas y extremistas que representan una amenaza existencial para el país.

Ante esa estrategia, los demócratas que compiten en contiendas reñidas se definen cada vez más como “capitalistas orgullosos”, preocupados por que las tácticas republicanas puedan influir en el voto de los independientes, un sector decisivo.

Los republicanos destacan las victorias de integrantes del movimiento Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) y de candidatos progresistas en las primarias demócratas para presentar a todo el partido como socialista, pese a que menos de dos docenas de ellos lograron imponerse este año.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, durante un acto de campaña junto a otros dirigentes demócratas de Michigan BILL PUGLIANO - AFP

Galston señaló que esos ataques podrían tener eco entre algunos votantes indecisos e influir en contiendas muy ajustadas.

“Podría ser efectivo en los márgenes”, afirmó el experto. “Podría reducir en uno o dos puntos la ventaja demócrata en las elecciones más reñidas”, agregó.