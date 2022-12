Por qué Noruega es un ejemplo con cómo los impuestos impulsan las compras de autos eléctricos

escuchar

Noruega es el principal mercado europeo para autos eléctricos. Esto gracias a incentivos económicos, como exoneración de impuestos, que hicieron que un Tesla sea más barato que un Toyota Corolla. Pero anunció que, desde enero de 2023, existirán aranceles específicos para estos vehículos, lo que motivó su crecimiento de ventas en 27,8% con respecto a noviembre de 2021.

El incentivo de compras de esta tecnología obedece al objetivo europeo de contar con un territorio libre de emisiones la próxima década. En tal sentido, diferentes países asumieron medidas para dinamizar el mercado de autos eléctricos. Pero también cada vez son más quienes ya están retirando sus ayudas.

En el caso específico de Noruega, muchos conductores adelantaron sus compras para evitar pagar los futuros impuestos. Así, se refuerza la tendencia conseguida por el país nórdico. Gracias a los incentivos establecidos, en 2021 el 15,9% de un parque automotor de 2,9 millones de turismos eran vehículos eléctricos. En 2020, era del 12%, informa el sitio Motorpasion.

El Volkswagen ID.3 Pro S ingo barenschee - Volkswagen AG

Un vehículo tradicional paga un IVA del 25% en Noruega. Además de un impuesto de matriculación, que se calcula según las emisiones de CO₂ del auto. Los carros eléctricos están exentos de esta obligación, lo que hace que cinco de las diez marcas más vendidas en dicho país sean de lujo –por la oferta de vehículos de cero emisiones en sus catálogos–.

Las marcas más solicitadas son Volkswagen (11,9%); Tesla (11,8%); Toyota (8,4%), BMW (7,8%) y Volvo (6,4%). El Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Toyota Yaris, BMW i4 y BMW iX son los modelos más demandados. Todas de marcas Premium, excepto el Toyota Yaris Hybrid. Esto porque dichos modelos de marcas de gama alta resultan más económicos.

El auto eléctrico de Toyota bZ4X SUV

Por ejemplo, un Tesla Model 3 puede costar alrededor de 40.000 dólares, mientras que un Toyota Corolla Hybrid vale cerca de US$ 43.000. Pero el sistema también es criticado, porque las familias de menos recursos se ven perjudicadas al no poder acceder a vehículos de estos precios. Por eso, el Toyota Yaris Hybrid (de unos US$ 28.000) es el tercer vehículo más vendido en Noruega.

Por otro lado, la recaudación de impuestos en Noruega disminuyó de forma notable. Se estima que los vehículos eléctricos evitaron el ingreso de 19.200 millones de coronas noruegas (1878 millones de euros). Pero a partir del 1 de enero de 2023, se pasará a cobrar el IVA del 25% por la compra de cada auto eléctrico.

BMW hizo una inversión millonaria en la fabricación de vehículos eléctricos Sean Rayford - FR171415 AP

Con la nueva medida, por ejemplo, un BMW i4 eDrive40 pasará de costar 512.620 coronas (poco más de US$ 52.000) a 640.775 coronas (casi US$ 65,5 mil), el precio que se maneja en gran parte del territorio europeo.

Además, se implementará un nuevo impuesto por el peso del vehículo. Todo auto nuevo se verá afectado por dicho gravamen. Pero se tiene que considerar que los autos híbridos y eléctricos son notablemente más pesados que los de combustión interna. Se estima que el IVA adicional alcanzaría a elevar los precios en unos US$ 2500.

Cabe destacar que el IVA será aplicado a los autos más costosos. El impuesto del peso afectará sobre todo a los pesados PHEV. Mientras que los de gasolina también experimentarán un aumento en sus precios, por lo que los vehículos eléctricos seguirán manteniendo su ventaja.

El Comercio (Perú)