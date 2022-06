Los autos más vendidos en Estados Unidos en 2021: el ranking por región

Si bien es cierto que el modelo F-150 de Ford se mantuvo como el vehículo más vendido en Estados Unidos el año pasado, esto no es una novedad. Desde hace cuatro décadas, es el auto nuevo y usado más comprado, de acuerdo con Edmunds, empresa líder en información automotriz. Sin embargo, no en todos los estados las camionetas son la primera opción de muchos. Algunos prefieren la RAV4, el modelo SUV de Toyota. Además, las preferencias varían de acuerdo a la región del país.

En total, son ocho los vehículos que encabezan la lista de los más vendidos en cada estado: Ford F-Series; Ram 1500/2500/3500; Chevrolet Silverado; Toyota RAV4; Honda CR-V; Toyota Tacoma; Honda Civic y Toyota Corolla.

La serie F de la Ford es la preferida de los estadounidenses (Crédito: ar.motor1)

Edmunds se basó en un estudio de IHS Markit, un grupo especializado en análisis de datos de la industria y los mercados económicos. En 2021, la Ford logró despachar 726.004 de su modelo estrella y se ubicó en el primer puesto en 19 estados; seguido por la Ram, que logró subir un escalón y se ubicó segundo en diez estados con 569.388, y la Chevrolet Silverado, que consiguió liquidar 519.774 y fue la tercera opción más vendida en ocho de los estados.

Chevrolet Silverado es el segundo modelo de camioneta más vendido en Estados Unidos (Crédito: es.chevrolet.com)

Si se analizan los datos por regiones, en el Oeste (Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, California, Oregon, Washington, Alaska y Hawaii), Ford y Chevrolet lideran la lista, pero también entra en el Top 5 la SUV Toyota RAV4.

Es probable que las condiciones climáticas y geográficas impacten en la decisión de los compradores, ya que, mientras que en Alaska prefieren las camionetas, en Hawaii se decantan por tres modelos de Toyota: Tacoma, 4Runner y RAV4.

La RAV4, el modelo SUV de Toyota se ubica dentro del Top 10 de los autos más vendidos en Estados Unidos (Crédito: toyota.com.ar)

En el Medio Oeste, la Ford F-150 Series y la Chevrolet Silverado (modelos 1500, 2500 y 3500) encabezan la lista. Por su parte, en el Sur (Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Texas, y Oklahoma), también prevalece esta tendencia, principalmente en West Virginia y Alabama. No obstante, Florida es la gran excepción a la regla, ya que los dos vehículos más comprados son el sedán Toyota Corolla y la SUV Toyota RAV4.

Los autos más vendidos en Estados Unidos, estado por estado (Crédito: Edmunds)

El Noreste (que incluye a Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, y Pennsylvania) se mantiene fiel a la Toyota RAV4 y Honda CR-V, pero en Pennsylvania, la Ford y Chevrolet tienen su lugar ganado.

Por otra parte, el año pasado fue la primera vez que un Tesla entró en los 20 vehículos más vendidos en Estados Unidos, con el despacho de 178.732 ejemplares del SUV modelo Y. Lo anterior se considera todo una hazaña, ya que con el paso de los años, la compañía de autos eléctricos efectivamente logró formar parte de la competencia de los que utilizan combustibles fósiles.

El top 20 de los vehículos más vendidos en Estados Unidos en 2021