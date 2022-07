Por un error de cálculo y sin heridos, dos aviones chocaron en la pista del aeropuerto de Miami

Al viajar en un avión, quizá la peor parte para muchos son los despegues o aterrizajes. Algunos pasajeros cierran los ojos mientras esperan ese momento. Para los tripulantes de dos aviones de Delta Airlines, el sentimiento fue otro. El 24 de julio, las dos aeronaves tuvieron una colisión terrestre menor en el Aeropuerto Internacional de Miami. Los involucrados fueron los vuelos de Delta 2911 y 1654, con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston y al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, respectivamente.

De acuerdo con el reporte de Simple Flying, el vuelo 2911 debía partir a las 11.35 hora local, mientras que el 1654 estaba programado para despegar del aeropuerto de Miami a las 12.05. El primero en un Boeing 737 y el segundo en un Boeing 757. Un pasajero que se dirigía a Atlanta captó algunas imágenes que sugieren que la cola del 757 entró en contacto con el ala derecha del 737.

Un usuario de Twitter compartió cómo fue la colisión de los dos aviones en Miami @Frank_Strong/Twitter

El usuario añadió que el personal de tierra hacía marcha atrás con el 737 cuando el incidente ocurrió. En ese momento, el 757 todavía embarcaba a los pasajeros y, afortunadamente, nadie salió herido.

Un usuario de Twitter compartió cómo fue la colisión de los dos aviones en Miami @Frank_Strong/Twitter

La aerolínea de los aviones involucrados, Delta Air Lines, compartió un comunicado sobre la situación:

“Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias y el retraso en sus planes de viaje luego del contacto menor a baja velocidad del vuelo 2911 de Delta con el vuelo 1654 de Delta. Todos los clientes y miembros de la tripulación desembarcaron de manera segura y normal. Los equipos de mantenimiento están evaluando el estado de la aeronave y los clientes han sido reacomodados en nuevas aeronaves en sus destinos”, detalló la aerolínea.

Ambos aviones de Delta tienen configuraciones de cabina de tres clases: el 737 tiene 108 asientos económicos, así como 36 en Delta Confort y 16 en primera clase. En cuanto al 757, tiene capacidad para 132 pasajeros en la clase económica, 41 en Confort y 20 en primera clase.

Delta compró 100 aviones Boeing del modelo más grande del tipo MAX, eL 737-10, con el objetivo de mejorar la eficiencia de combustible y la economía operativa, además tiene la opción de adquirir otros 30 y la entrega de estas aeronaves iniciará en 2025.

Pasajeros afortunados en Miami

Estos choques en tierra no son comunes, pero tampoco algo nuevo. En realidad, las operaciones de los aeropuertos están perfectamente cronometradas para evitar accidentes. Los pasajeros de estos dos vuelos de Delta tuvieron suerte porque la colisión no ocurrió en los aires. En el caso más reciente, en mayo de este 2022, dos aviones del tipo Airbus de la aerolínea mexicana Volaris casi se estrellan en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y el escalofriante video quedó grabado, al igual que las experiencias entre quienes se encontraban a bordo.

El impactante momento en el que dos aviones casi se encuentran en la Ciudad de México

En cuanto a los vuelos privados, de acuerdo con un análisis de Jalopnik, no son los más seguros, sino que incluso pueden ser más riesgosos, según varios hechos recientes. A principios de este mes, dos aviones pequeños privados chocaron en el aire y causaron cuatro muertes. The New York Times publicó que, si bien los decesos en vuelos comerciales se han desplomado, los de los accidentes en aviones pequeños aumentaron con el paso de los años.