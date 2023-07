Preocupa en Florida la elevada temperatura del mar

escuchar

Las temperaturas del mar en Florida alcanzaron sus puntos máximos en los últimos días, lo que generó alertas entre los expertos por las repercusiones para el planeta y la población. El aumento de los termómetros significa también un cambio en el clima del Estado del Sol. Además, las autoridades meteorológicas de otros países confirmaron que este es un fenómeno a nivel mundial que podría volverse permanente.

Las temperaturas en Florida estuvieron sobre los 20° C (90° F), según información de la agencia AP. En Johnson Key, por ejemplo, se registraron 36,1° C (97° F) el lunes por la noche, mientras que cerca de Vaca Key hubo 35° C (95° F). Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami, explicó que esa era la tendencia que se mantenía en casi todo el estado: “Las temperaturas del agua son de 20° C a 33,8° C en gran parte de Florida, que es extremadamente cálida”. Se trata de cifras de unos cinco grados más arriba de lo normal para esta época del año.

El clima en Florida estuvo más caluroso de lo normal en los últimos días Unsplash

Sin embargo, todavía no llega lo peor, al parecer durante el fin de semana se sentirán 43° C (110° F), algo que Andrew Orrison, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, catalogó como peligroso. Explicó a la agencia que, además de ser un riesgo para los arrecifes de coral, también es lamentable para los bañistas: “Eso es increíble, el agua está tan caliente que realmente no puedes refrescarte”. Por otro lado, que el océano esté en esas condiciones provocará un clima más húmedo para la población y “eso hace que las cosas sean más difíciles o más opresivas para las personas que estarán fuera de casa”, señaló Orrison.

La ola de calor se extendió desde Texas y México a Florida, lo que causó un aumento en los termómetros. No obstante, la causa principal del clima actual del estado son los océanos calientes, según los expertos citados. Es muy probable que este problema prevalezca y no sea temporal. “Es por el cambio climático y puede tender a empeorar un poco”, declaró Orrison.

Ola de calor en Florida, un problema mundial

Las condiciones de calor extremo no son evidentes solo en el Estado del Sol. Las ciudades costeras estuvieron casi en el mismo límite, dado que las temperaturas del agua en el Golfo de México y el suroeste del Atlántico son de 2 a 3° C más altas de lo normal.

Los bañistas de Florida sufrieron las altas temperaturas, que no les permiten un baño refrescante Visit Sarasota County

Además, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que, de acuerdo con datos de la agencia meteorológica de Japón, la Tierra en general recién salía de una semana de calor intenso que no se ve muy a menudo. La temperatura promedio global el viernes pasado fue 0,3° C más cálida que su último día récord, en agosto de 2016.

La tendencia está presente en el planeta desde marzo y abril, cuando los termómetros de la superficie del mar alcanzaron un punto máximo. “Estamos en un territorio desconocido y podemos esperar que caigan más récords. Esta es una noticia preocupante para el planeta”, señaló el director de servicios climáticos de la OMM, Christopher Hewitt.

LA NACION