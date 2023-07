Cuándo llegará el polvo del Sahara al sur de Florida

escuchar

Durante la primera mitad de esta semana se espera que los habitantes del sur de Florida perciban días más calurosos y menos lluvias, como resultado de la presencia de una de las primeras nubes de polvo del desierto del Sahara que recorrieron ya más de 8000 kilómetros a través del océano Atlántico. Los expertos las tienen en su radar para determinar posibles riesgos en la población.

El domingo por la noche, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en San Juan, Puerto Rico, difundió en su cuenta de Twitter, @NWSSanJuan, imágenes de satélite que mostraron la presencia de las primeras manchas de polvo sobre la isla del Caribe. Aunque los radares no detectan la velocidad a la que se traslada, sí se conoce que viaja en dirección al territorio continental de Estados Unidos.

La nube del polvo del Sahara se aproxima a Florida, EE.UU.

El polvo podría llegar al sur de Florida entre lunes y martes, según las estimaciones de Ping Zhu, profesor de Medioambiente de la Florida International University. En declaraciones para The New York Times, explicó que este fenómeno no debe ser motivo de alarma entre la población e incluso la nube podría disiparse y no llegar a territorio estadounidense: “No creo que debamos preocuparnos demasiado. Hasta ahora no vemos indicios de que sea muy grave”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) monitorea la evolución de tres “capas de aire sahariano” que transitan el Atlántico durante estos días en dirección al continente americano. No obstante, a pesar de que estas partículas deberían reducir la formación de tormentas en el océano, ya se registraron varias tormentas eléctricas “bastante inusuales” en la región frente a la costa de África, lo que sería un indicador de que las nubes de polvo del Sahara que viajan alrededor del planeta no serán tan densas.

¿Qué efectos tiene el polvo del Sahara en Florida?

En ocasiones anteriores, los meteorólogos advirtieron que la presencia de polvo del Sahara en el ambiente puede tener efectos entre las personas de grupos sensibles como niños y adultos mayores, o quienes padecen asma y alergias u otras enfermedades respiratorias.

Si la nube de polvo del desierto llegara en grandes cantidades o a baja altitud, las condiciones de sequedad en el ambiente también podrían impactar en la calidad del aire en las ciudades de Florida o afectar la visibilidad y amenazar el tráfico aéreo. Sin embargo, hasta ahora, los funcionarios de la Administración Federal de Aviación reportaron que estaban “preparados para modificar las operaciones según sea necesario”, aunque no esperan un impacto mayor.

Cabe mencionar que la llegada de polvo del Sahara desde el norte de África hacia otras ubicaciones en el planeta es un fenómeno frecuente. Cada año, desde finales de junio y hasta mediados de agosto, es común que la dirección de los vientos y las condiciones ambientales hagan posible que estas partículas diminutas lleguen a ciudades de Europa, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, donde afecta principalmente a los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y los estados del sur como Florida y Texas.

La NASA estima que más de 180 millones de toneladas de polvo abandonan el continente africano cada año NASA Earth Observatory

¿Cómo prevenir daños a la salud por el polvo del Sahara?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) explican que el polvo sahariano se relaciona con un aumento de las visitas a urgencias por asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o infecciones respiratorias.

Algunas recomendaciones para prevenir consecuencias en la salud debido a la presencia de polvo del Sahara en el ambiente son:

Mantener las puertas y ventanas cerradas durante episodios de alta concentración de polvo del Sahara en el aire para evitar que ingrese al interior de los espacios habitados.

durante episodios de alta concentración de polvo del Sahara en el aire para evitar que ingrese al interior de los espacios habitados. Utilizar mascarillas de calidad si es necesario salir al exterior para evitar la inhalación de partículas finas y proteger las vías respiratorias.

para evitar la inhalación de partículas finas y proteger las vías respiratorias. Evitar actividades físicas intensas al aire libre , tales como correr o hacer ejercicio, ya que pueden afectar la función respiratoria.

, tales como correr o hacer ejercicio, ya que pueden afectar la función respiratoria. Mantener una buena higiene personal : lavarse las manos y la cara con agua y jabón para eliminar las partículas de polvo que podrían quedar adheridas a la piel.

: lavarse las manos y la cara con agua y jabón para eliminar las partículas de polvo que podrían quedar adheridas a la piel. Consultar a un médico si se presentan síntomas graves como dificultad para respirar, tos persistente, dolor en el pecho o cualquier otra señal preocupante después de la exposición al polvo del Sahara.

LA NACION