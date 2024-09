Presencialidad plena: cuándo deberán regresar a las oficinas los empleados de Amazon y cuál es su postura

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, quien reemplazó al fundador Jeff Bezos en 2021, informó a los trabajadores de la compañía acerca de una propuesta que entrará en vigor el próximo año. La empresa avanza con la petición a los empleados para regresar a las oficinas cinco días a la semana, lo que generó descontento entre los miembros, quienes podrían verse perjudicados por la medida.

En un aviso compartido con los empleados de la empresa, se informó la decisión de regresar al sistema que se tenía antes de la pandemia. “Vamos a volver a estar en la oficina como lo hacíamos antes de la aparición de Covid”, se lee en el comunicado. De acuerdo con el CEO, con esto se pretende “estar mejor preparados para inventar, colaborar y estar lo suficientemente conectados entre nosotros y con nuestra cultura para ofrecer lo mejor a los clientes y al negocio”.

Jassy señaló que la compañía cree que las ventajas de estar juntos en una oficina son significativas. “Hemos observado que es más fácil para nuestros compañeros de equipo aprender, modelar, practicar y fortalecer nuestra cultura”. En 2023, se pidió a los trabajadores regresar tres días a la semana, y según el directivo, esa medida ha “fortalecido nuestra convicción sobre los beneficios”, esto a pesar de que se generaron protestas.

Cuándo regresarán a las oficinas los trabajadores de Amazon y cuál es su postura

La propuesta no entrará en vigor de inmediato, y para ayudar a garantizar una transición sin problemas, la compañía decidió que los empleados deberán regresar el jueves 2 de enero de 2025. Al respecto, el director ejecutivo señaló: “Entendemos que algunos de nuestros compañeros de equipo pueden haber organizado sus vidas personales, de tal manera que regresar a la oficina de manera constante cinco días a la semana requerirá algunos ajustes”.

Empleados de Amazon protestaron en 2023 frente a la sede de la empresa en Seattle por el regreso a la oficina, despidos y el impacto ambiental de la compañía Getty Images

De acuerdo con el acceso que tuvo The New York Times a un sitio interno de trabajadores, estos no se pronunciaron a favor de la medida. Según capturas de pantalla, en los mensajes se podía leer: “Toda la situación es muy deprimente y desmotivadora, por decir lo menos”. En otro, cuestionaron cómo encajaban los cambios con la misión declarada de Amazon de convertirse en “el mejor empleador de la Tierra”.

Además, la comunicación entre empleados dejó ver que la asistencia a la oficina será controlada mediante el pase de las credenciales corporativas y que los trabajadores deberán regresar incluso si no hay muchos miembros de su equipo en su ubicación. Además, indicaron que la empresa trabaja para que existan más salas de conferencias disponibles y en añadir unas 3500 cabinas telefónicas para dar cabida al personal adicional.

Oficinas de Amazon en Nueva York Mark Lennihan - AP

El CEO de Amazon también explicó que la medida tendrá sus excepciones, como las había antes de la pandemia, como por ejemplo: en caso de tener un hijo enfermo, algún tipo de emergencia en casa y al estar de viaje con clientes o socios. “Esto se entendía y seguirá así en el futuro”, expresó. La expectativa de la compañía es que la gente esté en la oficina, salvo en circunstancias atenuantes o si ya tienen una Excepción de Trabajo Remoto aprobada a través del líder de su equipo.

Jassy finalizó el comunicado con la frase: “Soy optimista y creo que estos cambios nos ayudarán a lograr mejor estos objetivos, al tiempo que fortalecen nuestra cultura y la eficacia de nuestros equipos”.

