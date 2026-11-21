La proporción de participantes con préstamos 401(k) pendientes en Estados Unidos pasó del 12,4% en 2024 al 22,2% en 2025, un aumento cercano al 80%, según la 69ª encuesta anual sobre planes 401(k) del Plan Sponsor Council of America (PSCA, por sus siglas en inglés), una organización de empleadores que patrocinan planes de retiro.

Cuánto creció el uso de préstamos y retiros anticipados del 401(k)

El estudio, difundido el 11 de noviembre, se basa en datos de 753 empresas. También registró que el 3,4% de los participantes realizó un retiro por dificultades económicas, más del doble que en 2022. El 80% mide el crecimiento relativo del indicador: la proporción de afiliados con una deuda en su cuenta de retiro equivale a algo más de uno de cada cinco.

El monto promedio de los préstamos bajó de 13.710 a cerca de 10.000 dólares Flickr: 401(K) 2012

Mientras aumentaba la cantidad de deudores, el monto promedio de los préstamos bajó de 13.710 a 9.818 dólares. Según un cálculo sobre las cifras de la PSCA, la caída fue del 28%. En consecuencia, más personas pidieron dinero a su plan, pero por sumas menores.

Will Hansen, director ejecutivo de la PSCA, atribuyó la tendencia a la asequibilidad. Sostuvo que, ante el aumento de los gastos cotidianos, el 401(k) pasa a funcionar como fondo de emergencia.

La propia entidad señaló otro factor posible. El 36,7% de los planes ya tramita los retiros por dificultades mediante la autocertificación habilitada por la ley federal SECURE 2.0, un mecanismo que puede facilitar el acceso. Al mismo tiempo, el saldo promedio subió un 21%, hasta 186.431 dólares, por el buen desempeño de los mercados.

Por qué el retiro anticipado pesa más sobre los trabajadores hispanos

Según informó N+ Univision, Fernando Músquiz retiró fondos de su 401(k) para pagar una cirugía de emergencia. De acuerdo con su testimonio, perdió una parte considerable de sus ahorros por impuestos y cargos.

Según un análisis del Employee Benefit Research Institute, en 2022 solo el 41,8% de los trabajadores hispanos a tiempo completo participaba en un plan de retiro laboral Fotomontaje realizado con IA

La base de ahorro de los hispanos es más reducida desde el inicio. Un análisis del Employee Benefit Research Institute (EBRI, por sus siglas en inglés) usó datos de la Encuesta de Población Actual. Según ese estudio, en 2022 solo el 41,8% de los trabajadores hispanos a tiempo completo participaba en un plan de retiro laboral, frente al 67,3% de los blancos no hispanos.

El EBRI atribuyó la brecha a los trabajadores hispanos nacidos fuera de Estados Unidos. Entre quienes ganaban 75.000 dólares o más por año, participaba el 63,6% de los inmigrantes hispanos y el 73,2% de los hispanos nacidos en el país.

Para esos ahorristas, el dinero retirado deja de acumular rendimientos. Con una rentabilidad hipotética del 6% anual, 10.000 dólares se convierten en unos 32.000 después de 20 años.

Qué reglas fija el IRS para pedir un préstamo o retirar dinero del 401(k)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) establece condiciones distintas para cada vía. Los planes no están obligados a ofrecer préstamos, según la guía del IRS sobre préstamos.

El préstamo máximo es el 50% del saldo consolidado o 50.000 dólares, lo que resulte menor.

consolidado o 50.000 dólares, lo que resulte menor. Los retiros por dificultades económicas pagan impuesto sobre la renta, pueden sumar un 10% adicional antes de los 59 años y medio y no pueden devolverse al plan.

Desde 2024, la ley SECURE 2.0 permite retirar hasta 1000 dólares por año para gastos de emergencia sin el 10% adicional, aunque ese monto sigue sujeto al impuesto sobre la renta.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

El cambio de empleo agrega un riesgo para quienes tienen un préstamo pendiente. Si el plan descuenta esa deuda del saldo, el monto puede tratarse como una distribución gravable. Para evitarlo, debe transferirse a otro plan o a una cuenta IRA antes del vencimiento de la declaración de impuestos, con prórrogas incluidas, según las preguntas frecuentes del IRS.

SECURE 2.0 también creó las cuentas de ahorro de emergencia vinculadas al plan de retiro (PLESA, por sus siglas en inglés). Según la PSCA, solo el 1,1% de los planes encuestados las incorporó. Hattie Greenan, directora de investigación de la entidad, afirmó que el aumento sostenido de préstamos y retiros revela tensión financiera en parte de los participantes y que los empleadores siguen de cerca esa tendencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.