Probó un truco para no pagar por registrar el equipaje y le funcionó: “Nadie me dijo nada”

escuchar

Lu Fernández es una influencer especializada en viajes y se dedica a compartir consejos relacionados con sus experiencias. En un vuelo que hizo desde Costa Rica hasta España, decidió probar un hack para ahorrarse el pago por el registro de equipaje. El truco resultó tal como esperaba y lo celebró con sus seguidores en redes sociales.

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la joven revela que la maniobra consistía en dejar fuera de la maleta las prendas más pesadas, como los abrigos y chalecos. El objetivo es después ordenarlas uno encima de la otra, de la más pequeña a la más grande.

En el clip se observa cómo la creadora de contenido ensambla uno a uno los abrigos que lleva a su viaje para conseguir una campera unificada. Se trata de que toda la ropa quede como si fuera una sola prenda para que, una vez que el pasajero llegue al área de inspección del aeropuerto, el equipo de seguridad crea que se trata de una sola chaqueta para el invierno.

La tiktoker mostró a sus seguidores cómo cargar el montón de chamarras en el aeropuerto @flight.modes/TikTok

Para dar más créditos a su idea, descartó que se tratase de una acción incómoda o difícil de llevar a cabo. Aseguró que el puñado de abrigos también puede funcionar como una almohada, ideal especialmente para los trayectos largos.

En redes sociales celebraron su técnica para evitar pagar por equipaje extra

En tan solo dos días, la tiktoker logró casi siete millones de reproducciones en la red social. Algunos de los espectadores aprovecharon su clip para ir a la sección de comentarios a contar sus propias experiencias. En ese sentido, manifestaron que en alguna ocasión también se salieron con la suya durante sus vacaciones: “Sí, lo he hecho, metiendo dos chaquetas, una bufanda y mi cartera mediana llena de cosas… Nadie se enteró”, escribió una persona.

Otro usuario agregó una sugerencia al consejo de Fernández: “Lo he hecho y también meto cosas en los bolsillos”. Por otro lado, la gente la elogió por su creatividad: “Es bueno, no te dicen nada de verdad”; “Lo hice en mi último viaje y no me dijeron nada”; “Yo hice eso, pero poniéndome gorro, doble pantalón, tres chaquetas y una bufanda encima”.

Lu Fernández es una influencer especialista en viajes con más de un millón de seguidores

El precio que los viajeros deben pagar por el registro de equipaje varía según la aerolínea, la clase y si se es ”viajero frecuente”. Por ejemplo, en United Airlines, el pasajero puede llevar una maleta de mano a bordo y un artículo personal sin cargo adicional.

De acuerdo con el sitio oficial de la aerolínea, los clientes que se excedan en estas indicaciones, deberán pagar un cargo extra por artículo. La empresa aérea establece que en otras tarifas, como es el caso de los pasajeros que viajan en categoría “económica” pagarán 200 dólares por pieza documentada de hasta 32 kilogramos.

De esa manera, en el caso de que el equipaje sea mayor a 32 kilos, pero menor de 45, se deberá abonar hasta 400 dólares por pieza. “Estos cargos se suman a cualquier otro aplicado por equipaje adicional o con exceso de tamaño”, informó la United Airlines.

LA NACION