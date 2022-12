Se excedía de peso en su viaje de EE.UU. a Argentina, pero se le ocurrió un truco infalible que nadie notó

escuchar

Una mujer que decidió mudarse de regreso a la Argentina no contaba con que sus pertenencias en la valija se excedían de peso. Por eso, se le ocurrió una maniobra que la ayudó a pasar por un par de vuelos sin que nadie le dijera nada o le cobrara los 150 dólares extra. Se trata del truco de la almohada, según explicó la usuaria @sunnytraveling en su perfil de la red social de videos.

Para concretar con éxito la maniobra, el pasajero debe guardar algunas prendas dentro de una almohada para ahorrar espacio en la valija y así no pagar extra. El truco está en cargarla como un artículo de mano durante el trayecto: “Resulta que me estaba mudando otra vez a Argentina y tenía un montón de cosas para donar, un montón de ropa para salvarme del peso. Esta mañana, una hora antes de salir al aeropuerto, vuelvo a pesar todo y tenía tres kilos extra”, contó Sol Panella a sus casi 90.000 seguidores en TikTok. “Me acordé y metí toda la ropa acá”, dijo. “Esta almohada tiene pantalones, blusas y remeras”.

La joven diseñadora explicó que no quería donar más ropa porque ya se había deshecho de muchas prendas. No estaba dispuesta a dejar sus pertenencias, por ello utilizó este truco que había encontrado en la misma red social y que ahora compartió con su público: “Gracias, TikTok, por enseñarme estas cosas. Amo el truco de la almohada”, escribió en el subtítulo.

La joven, Sol Panella, regresa a Argentina después de vivir un año en EEUU TikTok / @sunnytraveling

Usó el truco de la almohada en el aeropuerto y nadie le dijo nada

La también influencer contó que el truco fue tan bueno que nadie en el aeropuerto lo notó: “Pasé por seguridad, ya me tomé un vuelo, ya voy por el segundo y nadie me ha dicho absolutamente nada; nadie me ha mirado raro porque voy con mi almohada a todos lados. Estoy re feliz de que haya funcionado, se los recomiendo”, cerró.

El video de TikTok de la joven logró acumular más de 25.000 reproducciones. En los comentarios de la comunidad virtual le agradecieron su tip. Incluso una de sus seguidoras compartió su propia recomendación para llevar más prendas sin pagar extra en un aeropuerto: “Yo me pongo toda la ropa encima: cuatro suéteres, doble pantalón, las botas más pesadas puestas, etc., etc. También funciona y sacas fácil cinco kilos”, escribió.

Sol Panella compartió el truco de la almohada a sus seguidores de TikTok

Una argentina que extraña su tierra

Durante su estancia en EE.UU., Sol ha compartido algunos videos con sus seguidores, donde les hizo recomendaciones a las que llegó con su experiencia en este país gracias al programa au pair.

Según explicó, el motivo de su regreso a Argentina se debe a que extraña “lo cotidiano”. Aquellos detalles que son irremplazables, al menos desde su parecer, como el sabor de la comida de Latinoamérica. También mencionó que tuvo varios obstáculos en la convivencia con los estadounidenses y hasta en el servicio de atención a clientes: “Tenía la idea de quedarme dos años”, explicó Panella. “Después de cuatro meses, me di cuenta de que extrañaba mi carrera (...) Estoy convencida de que le saqué el jugo a este año”, dejó en su reflexión final.

