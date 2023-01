Qué dice el servicio sobre el clima en EE.UU. para hoy, jueves 12 de enero

escuchar

El reporte del clima en Estados Unidos para este jueves 12 de enero vuelve a poner la situación crítica de California como la de mayor preocupación. Se pronostica la presencia de fuertes lluvias en la costa norte del estado, hasta la noche de hoy. En el suroeste del país hay un aviso de tormentas eléctricas. En tanto que las intensas nevadas tendrán presencia en el norte de Nueva Inglaterra, hasta el viernes por la mañana. Estas son las últimas actualizaciones.

Las fuertes precipitaciones amenazan a las localidades del norte de California y las aledañas a la costa del noroeste del Pacífico. Esta situación daría continuidad a los niveles récord de lluvia de días anteriores hasta las primeras horas del sábado: “El implacable desfile de ciclones que se han dirigido a California en la semana pasada cambiarían el enfoque e impactarían ahora en áreas más al hacia el norte”, detalló el reporte más actualizado del National Weather Service de Estados Unidos.

Mapa del pronóstico del clima en Estados Unidos del 12 de enero NOAA / National Weather Service

Estas condiciones afectarán aún más los caminos que ya han quedado fuera de operación por inundaciones y deslaves: “Le pedimos al público, si no necesita estar en las carreteras, quédese en casa y evite viajes no esenciales”, compartió Will Arnold, portavoz del Departamento de Transporte local a la cadena CNN.

Cabe mencionar que al menos 18 personas murieron por el mal clima en California de las últimas semanas. El caso más reciente es el de dos automovilistas, quienes fallecieron en un accidente en la Autopista 99, en el condado de Tulare, cuando un árbol cayó sobre la vía. Los avisos de evacuación siguen vigentes en condados como Monterey y Solano, dado que las autoridades prevén que los riesgos se prolonguen al menos durante los próximos 10 días.

Una camioneta arrastra a un hombre sobre una tabla de surf a través de una calle inundada en Santa Bárbara Daniel A. Anderson - ZUMA Press Wire

En el resto del país, se percibirán los efectos de un fuerte sistema de baja presión, con presencia sobre todo en la mitad oriental de Estados Unidos. Estas condiciones que generan tormentas eléctricas se desplazarán a través del valle de Ohio durante el jueves. Para mañana, viernes, llegaría a la región de Nueva Inglaterra. Este canal de baja presión generará efectos como la caída de aguanieve e incluso posibilidades de nevadas intensas en el centro del sistema.

Para la península de Florida, termina la recuperación de las temperaturas que se habían registrado en los últimos días y ahora el pronóstico anticipa algunos chubascos y tormentas puntuales por los efectos del frente frío en el norte.

El invierno en Estados Unidos

El 21 de diciembre comenzó la temporada de invierno en Estados Unidos, que se caracteriza por presentar temperaturas medias que oscilan entre los 27° F y los 39° F. Convencionalmente, el estado de Florida es uno de los más cálidos incluso en los días más fríos del año a nivel nacional. Sin embargo, estas condiciones meteorológicas pueden variar y combinarse con la presencia de neblina, algunas lluvias y otros factores.

En general, en el clima en Estados Unidos durante los meses de invierno predominan las mañanas heladas y tardes soleadas. Según The Weather Channel, el tiempo más frío de enero suele darse en los estados de Montana, Dakota del Norte y Wyoming; mientras que las temperaturas más cálidas se reportan en el sur de California, Arizona y Texas.

