Qué dice el veredicto sobre Donald Trump

Menos de tres horas le tomó al jurado llegar al veredicto mediante el cual encontró a Donald Trump responsable por agresión sexual. La demandante, la escritora E. Jean Carroll, obtuvo una sentencia favorable por ese delito, sumado al de difamación. Se trata de la primera vez que una acusación de este tipo contra el magnate llega a la Justicia. Además de las repercusiones que podría tener en su reputación en plena campaña como precandidato republicano, se trata de un fallo considerablemente oneroso, si de números se habla.

El expresidente de Estados Unidos fue juzgado en Manhattan en una corte civil, por lo que, si bien se dictó una condena, la misma no implicó su privación de libertad, pero sí deberá pagarle a Carroll la suma de cinco millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Según reportó Reuters un portavoz del magnate, se apelará el fallo.

Los nueve miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, declararon responsable de agresión sexual y difamación a Trump, aunque rechazaron que la violara, según un periodista de AFP presente en la sala.

La excolumnista E. Jean Carroll llega a la corte federal en Nueva York, miércoles 26 de abril de 2023, donde se ventila su demanda por violación contra el expresidente Donald Trump (AP Foto/Seth Wenig)

El juez del caso, Lewis Kaplan, no pidió al jurado que determinara si el expresidente era culpable de violar a la entonces periodista, sino si lo consideraba civilmente responsable de la violación que Carroll aseguró sufrir en los probadores de unos grandes almacenes de lujo neoyorquinos en 1996.

Carroll se amparó en una ley promulgada en noviembre del año pasado en el estado de Nueva York que abrió a las víctimas de agresiones sexuales un plazo de un año para demandar a sus presuntos agresores por ataques que habían prescrito.

En este dibujo del tribunal, el video de testimonio de Donald Trump es reproducido en una pantalla, el jueves 4 de mayo de 2023, en la corte federal de Manhattan, en Nueva York (Elizabeth Williams via AP)

Según consignó The Guardian, si bien Trump deberá pagar cinco millones de dólares a la escritora, el monto abarca los siguientes conceptos: dos millones de dólares en compensación por el cargo de agresión y US$20.000 dólares en daños punitivos, mientras que por el cargo de difamación, la condena fue de 2,7 millones de dólares en compensación y US$280 mil por daños punitivos.

Por otra parte, trascendió en redes sociales la primera página de la planilla que el jurado en Manhattan debía completar para dar su veredicto. En la misma, donde las partes estaban debidamente identificadas, se debía contestar de forma afirmativa o negativa si Trump violó, abusó sexualmente, tocó a la fuerza o lesionó a Carroll como resultado de su comportamiento.

La primera página de la planilla que el jurado en Manhattan debió completar para dar su veredicto Twitter/@KlasfeldReports

Asimismo, en la segunda parte se le pedía al jurado que estimara en números el monto con el que Carroll debía ser compensada por las lesiones producto de la conducta de Trump.

La escritora reconoció en el juicio, que duró dos semanas y en el que no compareció el republicano, que se sintió “avergonzada” por esta agresión que le impidió tener una relación sentimental desde entonces. “Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que permanecer en silencio no funciona”, dijo Carroll, según consignó AFP.

Otras dos mujeres, que se dijeron ser víctimas de agresión sexual del expresidente, testificaron en el juicio para demostrar que respondía a un modelo de conducta. La primera de ellas, la ejecutiva Jessica Leeds, dijo en la corte que Trump la toqueteó en un vuelo doméstico en la década de 1970.

Por su parte, la periodista Natasha Stoynoff manifestó que el empresario la besó a la fuerza durante una entrevista en su mansión de Mar-a-Lago en 2005.