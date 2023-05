Un jurado ordenó a Donald Trump pagarle US$5 millones a Jean Carroll por agresión sexual y difamación

escuchar

WASHUNGTON.- Un jurado en Manhattan halló responsable a Donald Trump de agresión sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll en un juicio civil que, por primera vez, llevó al expresidente a responder ante la Justicia por una acusación de atacar a una mujer. Al jurado, integrado por seis hombres y tres mujeres, le tomó menos de tres horas llegar a un veredicto.

Aunque más de una docena de mujeres han acusado de Trump de agresión o abuso sexual, el magnate nunca ha enfrentado una acusación penal formal en la Justicia, y la demanda de Carroll fue la primera vez que un jurado escuchó testimonios y pruebas en una demanda civil por una de esas acusaciones, y brindó una decisión.

Al tratarse de un juicio civil, la vara para que el jurado llegue a una decisión era más leve que en una causa penal –donde un veredicto de culpabilidad debe superar el umbral de la “duda razonable”–, y Trump no fue condenado de haber cometido un delito ni tampoco deberá pasar tiempo en prisión. El jurado fijó una compensación de casi 5 millones de dólares para Carroll.

Carroll acusó públicamente a Trump por primera vez en 2019, durante su presidencia, al escribir en unas memorias que, en un encuentro fortuito a mediados de los 90 en la tienda Bergdorf Goodman en la 5º Avenida de Manhattan, Trump la violó en un vestidor. Trump negó la acusación y dijo que Carroll solo buscó vender libros.

“Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre eso, dijo que no sucedió”, dijo Carroll durante su testimonio en el juicio. “Él mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para tratar de recuperar mi vida”, enfatizó.

El jurado federal responsabilizó a Trump por el ataque, y también por difamar a Carroll cuando publicó una declaración en su sitio web, Truth Social, en la cual calificó a la demanda como “una completa estafa” y “un engaño y una mentira”. Trump ha sostenido desde que se conoció la acusación que no conoce a Carroll, e incluso llegó a decir que “no es mi tipo”. El magnate y nuevamente candidato presidencial por el Partido Republicano ofreció su primera reacción en su red social, Truth Social.

“No tengo absolutamente idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una desgracia. ¡Una continuación de la caza de brujas más grande de todos los tiempos!”, escribió, todo en mayúsculas.

El jurado no debía decidir si Trump era culpable o no de violar a Carroll, tal como ella testificó, porque no se trataba de una causa penal. El período legal para presentar cargos criminales formales contra Trump por ese ataque ya expiró. Carroll presentó una demanda civil exigiendo una compensación por agresión y por difamación, ya que Trump dijo que había mentido. Por eso, el jurado debía determinar si Trump era legalmente responsable de haber dañado a Carroll según las leyes de Nueva York. La vara para llegar a esa definición es más baja que el estándar penal de “toda duda razonable”. Los miembros del jurado debían concluir que la “preponderancia de la evidencia” respalda la afirmación de Carroll de haber sido violada, abusada sexualmente o tocada a la fuerza por Trump, lo que significa que el jurado cree que es más probable que la acusación sea cierta.