Ganó 100 mil dólares haciendo “trampa” y los perdió por un insólito motivo

Un hombre ganó una gran suma de dinero después de que jugó en una dinámica de azar muy famosa en la televisión. Su vida cambió de un momento a otro, a pesar de que por un momento lo acusaron de haber hecho trampa y no querían darle su premio. Lamentablemente, a pesar de su buena fortuna, dos años después perdió sus ganancias y tuvo una muerte fulminante antes de los 50 años.

Su caso, que ocurrió en 1983, ha sido retomado en varias ocasiones ante la popularidad de los juegos de azar. Paul Larson decidió participar en Press Your Luck, un programa que transmitía la cadena CBS para premiar a los televidentes. Cualquiera podía ir, pero eran muy pocas las probabilidades de ganar.

El día que Larson asistió se llevó viajes a Kauai y las Bahamas, un velero y una gran cantidad de dinero que en total sumaban US$110.237 en efectivo. Ahí su vida dio un giro. Pasó de haber crecido en Líbano en una situación económica desfavorable a lograr los lujos que siempre soñó.

El hombre se convirtió en uno de los máximos ganadores de programas de televisión de la década de 1980 Unsplash

Antes de su hazaña, en su país, Larson se dedicó a manejar un camión de helados, pero luego se mudó a Ohio en Estados Unidos para obtener una mejor calidad de vida. Allí, trabajaba como reparador de aires acondicionados y como subgerente en algunas tiendas departamentales del mismo estado. Sin embargo, después de adquirir su fortuna, se tomó un año libre para disfrutarla y pasar más tiempo con su familia. Su inversión principal la hizo en bienes raíces, pero el negocio no salió como esperaba y lo perdió todo.

Años más tarde, comenzaron a investigarlo por fraude, porque siempre se consideró que hizo trampa para ganar el premio en el programa. Así que se mudó a Florida, donde falleció a causa de un cáncer en la garganta a los 49 años.

¿Por qué lo acusaban de hacer trampa?

En el juego se incluía a tres participantes, a quienes se les hacían preguntas de una trivia. Si respondían bien, se les daba la oportunidad de girar una ruleta tres veces. Había premios de todo tipo, desde viajes hasta dinero en efectivo y otros lujos. Lo único que tenían que hacer era esperar a que las luces que parpadeaban aleatoriamente de la ruleta se detuvieran en un casillero, por lo que se creía que era cuestión de suerte.

Entre los apartados, además de premios, había uno llamado Whammy, que significaba que el jugador perdía todo lo obtenido y se quedaba sin nada.

El hombre explicó cuál había sido su estrategia en ese momento ABC

El día que Larson fue al programa giró la ruleta muchas veces y en todas ganó. tLlegó al punto en el que el presentador le sugería retirarse porque corría el riesgo de que le saliera la opción indeseada, aunque él parecía determinado. El tiempo demostró que él ya sabía en dónde se detendría la luz. Evaluó cada cuánto se apagaban los flashes intermitentes y lo aplicó cuando fue su turno. “Seis semanas después, simplemente se me ocurrió. Determiné que solo había seis patrones de 18 números”, compartió Larson para Dayton Daily News en ese entonces.

CBS no quería pagarle la suma por considerar su estudio como “trampa”, pero en el reglamento no había ninguna norma que lo descalificara. Así, consiguió llevarse el premio a casa, aunque su final no fue el mejor.

