Qué dijeron Yahritza y su Esencia de México

El trío de hermanos que integran Yahritza y su Esencia emitió polémicos comentarios sobre aspectos como la comida mexicana y los sonidos en la Ciudad de México que les generan disgusto, al tiempo que expresaron su preferencia por el estilo de vida en Estados Unidos. Los usuarios de redes sociales no perdonaron al grupo de música regional mexicana y contestaron con fuertes críticas. Después del rechazo masivo, los hermanos tuvieron que pedir disculpas “de todo corazón”.

En videos que circulan en redes sociales se observa a Yahritza Martínez, la vocalista del grupo, asegurar que le molestaba el intenso ruido del tránsito vehicular en la Ciudad de México, especialmente el sonido de los vehículos de la policía. Después, Armando “Mando” Martínez contó que no le gustaba la comida mexicana, ya que en Washington (de donde son originarios) “le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”. El otro integrante de la banda, conocido como Jairo, se sumó a las críticas y expuso: “Soy muy delicado del estómago. Solo como alas de pollo que no tengan chile. No me gusta nada de eso”.

Los comentarios del grupo "Yahritza y su Esencia" sobre México generaron duras críticas

Aunque los dichos ocurrieron hace meses, el nombre de la agrupación se volvió tendencia en las plataformas digitales esta semana luego de que comenzara a viralizarse el clip en TikTok. Los usuarios sumaron otros videos donde los jóvenes originarios de Yakima, en Washington D.C., hacen gestos de disgusto y tienen otras actitudes despectivas mientras están de visita en México.

Entre el descontento, algunos usuarios expresaron: “Yo vivo en Washington, ¿de qué sazón hablan?”; “Aún son jóvenes e inmaduros, no saben expresarse”; “¿Cuándo van a entender que los artistas que hablan mal de México se están disparando en el pie?”; “Ni siquiera soy mexicano y me ofendí”; “No regresen a México si no les gusta nada”, escribieron.

En poco tiempo, los tres hermanos que conforman "Yahritza y su Esencia" han ganado fama en la industria musical @yahritzaysuesencia / Instagram

La disculpa de Yahritza y su Esencia que causó confusión

Ante esta oleada de críticas, la agrupación respondió en una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde ofreció “una disculpa de todo corazón”. “Lo que nos motiva a escribir, es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas, no importa en donde nacimos. Apreciamos mucho el cariño del público y en especial en México”.

Los integrantes de Yahritza y su Esencia admitieron que sus comentarios en la entrevista fueron desafortunados. No obstante, la vocalista hizo una frase desafiante: “Pueden decir lo que quieran, y si no lo quieren creer, no lo crean y ya”. Lo que probablemente motivó que la publicación fuera borrada de sus plataformas después de que terminó el enlace en vivo.

Los jóvenes ganaron fama en los últimos meses gracias a sus éxitos en el género regional mexicano, como su canción “Soy el único”, que llegó a la lista Billboard Global 200, así como otras producciones que los llevaron a obtener nominaciones en los Grammy Latino, así como sus colaboraciones con otras celebridades de la industria, como Grupo Frontera.

