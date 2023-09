escuchar

Después de siete años de conducir en su país de origen, una mujer colombiana que se mudó a Estados Unidos hizo todo lo necesario para obtener una licencia en Boston, Massachusetts, y así poder disfrutar de la autonomía de contar con su propio medio de transporte. Aunque se sentía confiada de pasar las pruebas de conocimientos, en su primer intento en el examen práctico enfrentó más dificultades de las que se imaginaba.

“Me preparé para el examen escrito, había que leerse un libro, pero era superfácil. Eran como 20 preguntas y tenía que sacar como 15 buenas, pero pasé el examen”, relató Ana Vélez en su cuenta de TikTok @ana.velez89. Luego de esta primera parte superada, seguía la evaluación en la práctica. Por su experiencia de varios años al volante, ella pensó que sería algo sencillo de superar.

Una mujer colombiana cuenta por qué le negaron la licencia de conducir en EE.UU.

No obstante, una vez que llegó a su cita para realizar la prueba, la mujer enfrentó una serie de factores que compartió en su video. Para empezar, el encuentro entre el oficial de policía a cargo de la evaluación fue poco amable, debido a que ella solo bajó un poco la ventanilla del auto porque estaba lloviendo, lo que pareció generar molestia en la autoridad, quien elevó el tono de la voz para darle instrucciones.

Después de este primer incidente, el agente evaluador subió al vehículo con ella para acompañarla a través del circuito de pruebas. El policía no perdió detalle de cada movimiento y tomó nota de cada acción, según relató la mujer en su clip. Sin embargo, su aparente concentración no fue suficiente. “Hice todo lo que me dijo, exactamente todo. Pero cuando llegamos otra vez a la oficina de Vehículos y Motores, me dijo: ‘Te voy a negar la licencia de conducir’”, sostuvo.

El oficial le explicó las razones que la llevaron a fallar en el intento. “Yo tenía que detenerme antes de una línea, por tres segundos, para luego avanzar y yo me paré justo en el stop (la señal de tránsito)”, detalló Ana en la segunda parte de su historia.

Durante el examen para la licencia se debe recorrer un circuito de prueba donde el agente evalúa diferentes aspectos del modo de conducción Freepik

Falló una vez, pero finalmente consiguió la licencia

“Lo más difícil de ese examen de conducción es el parallel parking (estacionar el auto en paralelo a la vereda). Literalmente, yo sabía hacer eso de memoria”, se lamentó la creadora del video. Sin importar que el primer intento hubiera salido mal, estaba determinada a conseguir su licencia de conducir, de tal manera que solicitó un nuevo turno para volver a someterse a la prueba.

“Cuando llego va saliendo el mismo policía, dije: ‘No, ya, aquí morí’. Pero lo hice todo con más calma, porque ya había tenido la primera experiencia de cómo había sido y fue exactamente igual el examen”, relató la conductora, quien en esta segunda cita sí consiguió el documento.

Al final, según sus propias palabras, reconoció que no era que el agente de policía tuviera algún problema con ella, sino que ella no sabía manejar en Estados Unidos. “Acá son demasiado estrictos”, concluyó. Luego de obtener su licencia de conducir, la mujer contó que logró comprar un auto propio e incluso ganó dinero al trabajar a través de las plataformas de viajes compartidos.

