Qué pasó en el clásico entre México y Estados Unidos

La selección mexicana de fútbol, comandada por el argentino Diego Cocca, vivió una humillante derrota en el clásico de Norteamérica contra su similar de Estados Unidos, en un partido que se llevó a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde ambos equipos se disputaban el pase a la final del torneo Nations League. Más allá de lo deportivo, el encuentro estuvo rodeado de momentos de caos y tensión, tanto dentro como fuera de la cancha.

En el partido, con anotaciones de Christian Pulisic a los minutos 33 y 46, y de Ricardo Pepi al 77, la escuadra que dirige B.J. Callaghan marcó una goleada histórica contra el equipo azteca y ganó el derecho a disputar el título de la Nations League de la Concacaf contra Canadá. Los mexicanos deberán conformarse con pelear por el tercer lugar ante Panamá el próximo domingo 18 de junio.

En la recta final del partido, la desesperación de los jugadores detonó en peleas (Photo by Louis Grasse / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) LOUIS GRASSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La desesperación por el marcador adverso de 3-0 se apoderó de los mexicanos en la recta final, cuando las emociones entre los jugadores derivaron en penosas peleas, con vasos de cerveza que volaron desde la tribuna. Incluso, la camiseta de Weston McKennie, del conjunto estadounidense, terminó rota al desatar los empujones y burlarse del rival después de anotar el segundo gol de la noche.

El árbitro intentó retomar el control y les mostró la tarjeta roja a dos hombres por cada conjunto en los últimos 20 minutos del juego. Sin embargo, la tensión también surgió desde la tribuna cuando comenzó a aparecer el polémico grito homofóbico, en una muestra de la inconformidad de la afición que mayormente apoyaba a los mexicanos.

Por esta indisciplina, el silbante suspendió el encuentro justo cuando se habían cumplido los 90 minutos reglamentarios. Posteriormente, decidió agregar 12 minutos como reposición, pero solo logró mantener las acciones por la mitad de este complemento, debido a que el mal comportamiento de los aficionados persistió y el resultado en el campo de juego era irreversible.

Weston McKennie terminó con el jersey roto después de una pelea tras el segundo gol de los estadounidenses (Photo by Louis Grasse / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) LOUIS GRASSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Realmente nos superaron”, reconoce Diego Cocca

El argentino Diego Cocca, quien tomó las riendas de la selección de México hace cuatro meses y ha batallado para convencer con buenos resultados, reconoció la evidente superioridad de Estados Unidos en el partido de la noche del jueves. “No me gusta perder, pero realmente nos superaron, hay que aceptarlo y entenderlo”, refirió el DT en la conferencia de prensa posterior, donde admitió que estaba molesto por la derrota y respondió a los rumores que ponen en duda su continuidad: “Si los directivos no están de acuerdo con lo que pienso, no tengo problema, yo me como insultos, pero lo que me dijeron es que tengo total apoyo”.

Cocca explicó que aún está en proceso de concretar cambios con el equipo, que recibió de manos de su compatriota Gerardo Tata Martino, después de los malos resultados en el Mundial. Ahora, pone el foco en lograr las mejoras deseadas en la Copa Oro, que inicia su fase de grupos a finales de junio y donde deberá enfrentarse a Honduras, Haití y Catar.

Por otra parte, el arquero Guillermo Ochoa también lamentó el resultado y se disculpó con la afición mexicana. “Esperamos levantarnos, dar la cara y seguir, que esto es un proceso con gente joven, gente nueva, hay que aprender de esto. Queremos darle vuelta a la situación y aceptar la realidad de donde estamos ahora, ser autocríticos y a partir de ahí hacer un análisis para mejorar”, mencionó el capitán de México para la cadena TUDN.

