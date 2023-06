¿Un nuevo estado entre California y Nevada? Un condado limítrofe quiere la independencia

escuchar

Una residente de El Dorado, California, comenzó una iniciativa para que ese condado, ubicado en los límites con Nevada, se independice y se convierta en el quincuagésimo primer estado de Estados Unidos. La propuesta la apoyan un grupo de simpatizantes y un exlíder de la región, quienes aseguran que El Dorado es “económicamente resistente y autosuficiente”.

Sharon Durst, una mujer que vive en ese condado desde 1999, encabeza el movimiento. El pasado 24 de mayo se reunió con un grupo de residentes para discutir su plan que divide al estado de California. “Un día pensé que tendría mucho sentido convertir a El Dorado en un estado y luego todo hizo clic. ¿Por qué no podemos ser un estado? Ya tenemos una estructura de gobierno establecida y una gran cantidad de recursos naturales”, comentó a los asistentes, según detalló Mountain Democrat.

Posteriormente, Durst explicó cuáles fueron las razones que la hicieron creer que era posible independizarse de California: “Somos pioneros por aquí y tenemos ese espíritu indomable. Tenemos una forma de gobierno republicana, no del Partido Republicano, no estamos alineados con ningún partido político, pero no tenemos una representación adecuada”. Asimismo, buscan tener el control de sus leyes, sus escuelas y forma de vida.

Dos días después de la reunión, Durst compartió sus aspiraciones en la plataforma de boletines Substack, donde publicó un comunicado en el que enfatizó que la propuesta era separarse de California, pero no de Estados Unidos. En el texto explicó que busca “restablecer” los medios de vida anteriores de las personas del condado y también que se hagan respetar sus costumbres meramente rurales: “Incluso sin sus principales impulsores económicos geográficos, la gente del condado es económicamente autosuficiente”.

En caso de que se apruebe su iniciativa, el nuevo estado sería conocido como la República por el Estado El Dorado. No obstante, algunos críticos analizaron la propuesta y aseguraron que era poco probable que se cumpliera, ya que necesita la aprobación de los gobernantes de California y de las autoridades del Capitolio de los EE.UU., quienes han negado pedidos similares en el pasado.

¿Es posible la creación de otro estado en el país norteamericano?

La Constitución de EE.UU. otorga poderes generales de creación de estados al Congreso del país. Sin embargo, el Artículo IV, Sección 3, bajo la Cláusula de Admisiones, niega la posibilidad de que haya una nueva entidad dentro de las que ya están establecidas en el territorio estadounidense. “El Congreso puede admitir nuevos estados en esta unión, pero no se formará ni erigirá ninguno nuevo dentro de la jurisdicción de algún otro, ni ningún estado se creará por la unión de dos o más estados, o partes de estados sin el consentimiento de las legislaturas, así como del Congreso”, dicta el texto oficial.

El último estado en incorporarse a EE.UU. fue Hawái, en 1959. El 12 de marzo de ese año el Congreso aprobó su admisión, días después el presidente Dwight Eisenhower firmó la Ley de Admisiones de Hawái y luego los pobladores del lugar votaron para decidir si se convertían en una entidad estadounidense. Los resultados fueron positivos y el 21 de agosto Hawái se convirtió oficialmente en el quincuagésimo estado, detalló el Centro Nacional de la Constitución.

