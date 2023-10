escuchar

Con el objetivo de ayudar a las familias de clase media que enfrentan una constante subida de precios por la inflación, el gobierno de California, Estados Unidos, destinó una impresionante bolsa de US$9,2 mil millones para entregar a 16,8 millones de beneficiarios. Sin embargo, más de medio millón de dólares aún no han sido reclamados, aunque la buena noticia es que los depósitos y los cheques aún están disponibles, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos.

Hasta ahora, la Junta de Impuestos de Franquicia de California (FTB, por sus siglas en inglés) emitió 9,6 millones de tarjetas y realizó 7,2 millones de depósitos directos. Del total de las primeras, reportó que solo el 87% fueron activadas, lo que significa que aún quedan US$600 millones, según su último balance publicado el 11 de septiembre.

El proyecto de ley de “alivio de la inflación” fue aprobado por la legislatura local en julio de 2022, con el objetivo de para autorizar un reembolso de impuestos (MCTR, por sus siglas en inglés) para la clase media. Este programa permitió que los californianos de clase media reciban pagos de hasta US$1050 para ayudarles a enfrentar los altos precios de la gasolina y otros costos relacionados con la inflación, que registró su repunte más grande en 40 años.

Las razones por las que tantas personas han dejado pasar la activación de sus tarjetas o no han utilizado los fondos depositados, aún son una incógnita. Al momento, la Junta de Impuestos de California no ha respondido a las solicitudes de los periodistas al respecto. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom declaró previamente que su administración podría emplear los reembolsos de impuestos no cobrados para ayudar a equilibrar su déficit presupuestario.

¿Cómo reclamar el cheque de alivio para la clase media?

Para ser uno de los contribuyentes elegibles para el llamado California Middle Class Tax Refund, se requiere haber presentado declaraciones conjuntas con ingresos de hasta US$500 mil en el año fiscal 2020 o bien, ser declarantes individuales con ingresos de hasta US$250 mil. Además, los ciudadanos debían cumplir con estas reglas:

Haber sido residente de California durante al menos seis meses del año fiscal 2020 y continuar siéndolo en el momento en que se emitió el pago de impuestos.

Cumplir con uno de los varios niveles de ingresos brutos ajustados de California.

Haber hecho su declaración de impuestos de 2020 antes del 15 de octubre de 2021.

No haber sido elegible para ser reclamado como dependiente en el año fiscal 2020.

Para obtener ayuda con el trámite, está disponible el sitio del programa de gobierno: mctrpayment.com, o bien llamar al número 800-542-9332 o al 800-240-0223 para ser atendido por un asesor.

La tarjeta de reembolso de impuestos para la clase media de California funciona igual que cualquier otra tarjeta bancaria California Middle Class Tax Refund Card

¿Cómo activar una tarjeta de Reembolso de Impuestos?

Si una persona recibe la tarjeta de débito donde podrá hacer uso del Reembolso de Impuestos para la Clase Media deberá activarla mediante los siguientes pasos:

Llamar al número 1-800-240-0223, donde tendrá que configurar una clave (PIN) de 4 dígitos para entonces consultar el saldo disponible.

Antes de usar la tarjeta para pagos, deberá firmar la parte posterior del plástico recibido.

Al ser una tarjeta emitida por Visa se puede utilizar en tiendas, en compras en línea o por teléfono de la misma manera que una tarjeta bancaria.

Cada persona puede obtener efectivo al hacer sus compras en comercios participantes o a través de cajero automático.