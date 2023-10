escuchar

Una mujer de 31 años ganó popularidad hace unos meses al dejar su empleo de maestra en Estados Unidos para comenzar a trabajar en un supermercado. Después de ocho años de enseñar historia y artes del lenguaje en escuelas públicas y privadas, sintió que todo su esfuerzo no se veía recompensado en su cheque. Finalmente, decidió darle un giro a su vida y a su carrera. Tras volverse viral en TikTok, ahora compartió que gana más del 50% de lo que recibía como profesora.

Maggie Perkins abrió la cuenta @MillennialMsfrizz en la que publicó diferentes videos de su decisión. En 2022, durante su último año escolar, trabajó 60 horas a la semana más una gran cantidad de tiempo extra no remunerado por un salario final de US$47.000. Después de que su historia atrajo la atención de diversos medios, afirmó que sentía que le faltaba un propósito a su vida, por lo que empezó a explorar sus opciones.

“Dejar la docencia fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sin embargo, no era solo enseñar. Hace un año era estudiante de doctorado a tiempo completo. Pensé que la academia era mi futuro. Quería trabajar con maestros y creía que las cosas mejorarían, pero no fue así”, dijo en un video publicado en TikTok, red social en la que actualmente acumula más de 130 mil seguidores y 5,3 millones de ‘me gusta’.

Una mujer cambió su vida de docente por un empleo en Costco y no se arrepiente

La exmaestra ahora gana 50% más en Costco

Perkins comentó para CNBC que ahora es consciente de que debe hacer una división clara entre su vida profesional y personal. “Quiero pasar tiempo con mi esposo y nuestros dos hijos y dedicarme a las cosas que son realmente importantes para mí”, señaló la exmaestra, que en este otoño celebra su primer aniversario en Costco.

“Estoy ganando lo que ganaba un maestro con 15 años de experiencia en mi último distrito escolar y un 50% más de lo que ganaba cuando renuncié”, expresó para el medio citado. Al principio solo quería un trabajo “suficientemente bueno por ahora”, afirmó la tiktoker, quien en el 2022 recibió ofertas de Costco y Amazon la misma semana, pero se decidió por la cadena de supermercados ya que parecía encajar mejor con sus objetivos y le ofrecía más oportunidades en el futuro.

Perkins ingresó a la compañía en septiembre de 2022 y comenzó a trabajar a tiempo completo en el equipo de membresías en un nuevo almacén en Athens, Georgia. En ese momento ganaba 18,50 dólares la hora, un poco menos de lo que percibía como maestra. Sin embargo, trabajaba semanas de 40 horas, cinco días a la semana, y obtuvo un aumento de US$1 dólar por hora después de haber cumplido sus primeras 1000.

A consecuencia de una laringitis solicitó cambiarse al área panadería, un trabajo que disfrutó al máximo y le encantó. “Ya sea horneando un pastel para un cumpleaños número 90 o para alguien que acaba de completar su doctorado, hacer una contribución tangible al día especial de alguien me dio un sentido renovado de propósito”, explicó.

Una oportunidad

Sin embargo, el crecimiento laboral de Perkins en la empresa de supermercados todavía tenía un escalón más. Cuando el equipo de capacitación en marketing llegó a su sucursal y se dio cuenta de su vocación, solo que en un contexto diferente. En cuanto se abrió un puesto en Washington, la mujer presentó su solicitud y actualmente es desarrolladora de contenidos y formadora de marketing para la oficina corporativa.

Entre sus funciones están las de crear materiales internos para educar a los empleados sobre políticas y procedimientos de servicio al cliente y viajar a diferentes almacenes para capacitar a los nuevos miembros del equipo. Perkins acepta que nunca se ha sentido más realizada con su trabajo, que ya no es su identidad y le permite salir de la oficina, volver a casa para estar presente y pasar tiempo con su familia haciendo lo que ama, como estar al aire libre.

Si bien acepta que hay cosas que extraña, como lo dejó ver en un clip que publicó en TikTok en el que aseguró que no dejó de enseñar porque fuera malo, sino debido a que las condiciones no eran las adecuadas para su carrera, ahora se reconoce como una empleada feliz y que no se arrepiente de haber buscado un nuevo rumbo.

La exmaestra asegura que ahora está feliz y realizada con su trabajo