Quedó atrapada entre caballos y murió: conmoción en Nueva Zelanda por el trágico final de una jockey de 26 años

Una joven jinete falleció durante una carrera en Ashburton, ciudad al sur de Nueva Zelanda, este jueves. La noticia sobre la muerte de Megan Taylor comenzó a circular hace unas horas entre lamentos y recuerdos de la prometedora trayectoria que la deportista comenzaba a trazar.

De acuerdo con medios locales, el fatal accidente ocurrió en la segunda carrera alrededor de las 13:00 horas. En competencia con 13 corredores, la montura de Taylor quedó apretada entre dos caballos antes de que Red Orchid, el que ella montaba, se precipitara hacia la pista a 350 metros del final. La caída provocó que otros tres cayeran junto a sus jinetes, pero ella se llevó la peor parte.

Megan Taylor habló recientemente sobre su pasión por ser jinete de carreras

Mientras Taylor yacía en la pista, fue golpeada por otro caballo. El personal del lugar acudió para retirar a los caballos de inmediato y poco después la joven jinete fue declarada muerta. La noticia comenzó a circular entre los colegas y trabajadores causando conmoción.

Megan Taylor tenía apenas 26 años y mucha pasión por trabajar con animales. Antes de que descubriera su convicción para ser jinete de carreras se desempeñó como mozo de cuadra y en un galpón de esquila. Después, en su estancia en Europa colaboró por dos años en la preparación de Tim y Jonelle Price, atletas ecuestres olímpicos.

Al volver a Nueva Zelanda, buscó un sitio para competir y lo consiguió. “La gente me dijo que tenía la estructura para ser un jockey, así que supongo que así ha resultado y, afortunadamente, montar ha sido algo bastante natural para mí”, dijo en una entrevista publicada por Go Racing NZ a finales de noviembre luego de una victoria.

La conmovedora despedida

Tras conocer la triste noticia de su fallecimiento, la pareja que entrena al caballo que Taylor montó por última vez expresó su sentir: “Estuve hablando con Megan unos dos minutos antes de que se subiera al caballo. Estaba en la cima del...”, expresó Karen Parsons en entrevista para Stuff. “Es una noticia devastadora. Era una chica encantadora, una chica realmente agradable”, agregó.

Amigos, colegas y personas que trabajaron con ella han manifestado el pésame recordando lo que la hacía especial: “Ella era un alma tan hermosa que fue amada por tantos y el impacto de que se la llevaran tan trágicamente y tan joven es completamente impactante”, dijo su amigo Alex Coleman.

La jinete celebró su primera victoria en junio de 2011 con el caballo Jimmy Who. “Fue una gran emoción, ya que me he esforzado mucho para conseguir esto y llegó en mi primer viaje en Timaru”, dijo Taylor a NZ Racing Desk tras ese triunfo. Desde entonces, sumó 16 carreras ganadoras.

Megan Taylor había estado ligada al trabajo con animales desde hace varios años @megantaylor.equestrian - @megantaylor.equestrian

Según el testimonio de otro jinete, el golpe que se dio al caer del caballo los hizo pensar de inmediato que no sobreviviría. Al momento, las autoridades locales y el Racing Integrity Board se encuentran realizando las investigaciones forenses correspondientes.

Como resultado de la colisión en la que se vieron involucrados tres jinetes: Samantha Wynne, Tina Comignaghi y Diego Monte de Oca, un paciente fue atendido en el Hospital Ashburton por lesiones moderadas y otros dos fueron tratados en el lugar.

