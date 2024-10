Quién es Glen Whitley, el exjuez republicano de Texas que le dio su apoyo a Kamala Harris

El exjuez del condado de Tarrant, en Texas, Glen Whitley, un miembro de muchos años del Partido Republicano, reveló que en las elecciones presidenciales del martes 5 de noviembre de 2024, su voto y apoyo será para Kamala Harris, la actual vicemandataria de EE.UU. y candidata demócrata que se enfrentará en las urnas al expresidente Donald Trump.

En una entrevista con Jason Whitley para Inside Texas Politics, del canal local WFAA, el republicano señaló que no ha cambiado de partido, y de hecho hace dos años (en 2022) ya había respaldado a un demócrata, cuando le dio su apoyo a Mike Collier para vicegobernador en lugar de Dan Patrick. Asimismo, señaló algunas fallas que a su parecer ha tenido Trump.

“Desde mi punto de vista, Trump ha menospreciado constantemente a la gente. Le ha faltado el respeto a nuestro ejército y a nuestros veteranos, está condenado por pagarle dinero para que mantenga su silencio a la estrella porno y luego lo que me rompió el vaso para mí fue la insurrección del 6 de enero”, explicó Whitley para argumentar su decisión de no votar por el exmandatario.

El exjuez republicano explica por qué apoya a Harris

“La razón por la que apoyaré y votaré por Harris es el hecho de que creo que ella quiere animar a la gente. Creo firmemente que aborda las cosas con una mente abierta”, en este sentido, indicó que sabe que ha habido mucha conversación sobre el fracking, pero cree que en 2019 ella estaba en contra de eso debido a preocupaciones ambientales, y ahora tiene el pensamiento de llegar a acuerdos.

Añadió que su decisión de elegir a los demócratas también se refiere al Senado, ya que apoyará la campaña del representante estadounidense Colin Allred, quien compite contra el senador republicano Ted Cruz.

Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre Facebook Vice President Kamala Harris/Donald J. Trump

Al respecto de cómo piensa que reaccionarán los miembros de su partido, dijo: “Sé que los que considero republicanos de extrema derecha gritarán y vociferarán: ‘Bueno, él nunca fue republicano’, ya saben, solo fue un RINO (republicano solo de nombre). Pero he analizado esto. Y como dije, Collier fue el primer demócrata al que apoyé abiertamente. Y Harris y Allred serán el segundo y el tercero”.

El exjuez también precisó que cree que muchos republicanos, si bien no pueden animarse a votar por un demócrata, simplemente se saltearán la parte superior de la boleta y no emitirán su voto en las carreras presidenciales y del Senado de Estados Unidos. Añadió: “No creo que esto afecte las elecciones en Texas, pero sí creo que en todo el país sí lo hará”.

Quién es Glen Whitley

Glen Whitley, fue juez del condado de Tarrant en Texas desde 2017 y dejó el cargo el 31 de diciembre de 2022. De acuerdo con su biografía en la National Association of Counties (NACo): “Es un líder en materia de transporte, comunidades sustentables, gobierno eficiente, calidad del aire, educación superior, apoyo a veteranos y familias militares, así como en cuestiones relacionadas con la juventud y los niños”.

El exjuez del condado de Tarrant, Glen Whitley, apoyará a Kamala Harris en estas elecciones de EE.UU. 2024 Facebook Tarrant County Judge Glen Whitley

Estudió la Licenciatura en Contabilidad, en la Universidad de Texas en Arlington y fue elegido comisionado del condado de Tarrant de 1996 a 2006. Fue presidente de la NACo y del Consejo de Gobiernos del Centro Norte de Texas, organizaciones que ayudan a los gobiernos locales a desarrollar políticas. El juez Whitley también es expresidente del Consejo Regional de Transporte, la Conferencia de Condados Urbanos de Texas y la Cooperativa de Beneficios para Empleados Públicos, que administra los beneficios de los empleados públicos y jubilados.

LA NACION