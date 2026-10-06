Cambio en las fianzas migratorias del ICE: fijan en 3% el interés para los depósitos en efectivo hasta enero de 2027

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés) fijó este 5 de octubre la tasa de interés oficial para las fianzas migratorias depositadas en efectivo ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida abarca el dinero retenido como garantía entre el 1° de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027.

En qué consiste el interés que fijó el Gobierno para depósitos en efectivo

El gobierno estadounidense estableció un rendimiento del 3% anual para los fondos entregados en efectivo para asegurar la fianza. Esta cifra representa la tasa legal que devengan los depósitos monetarios durante los primeros meses del año fiscal federal.

El tope de la tasa de interés para las fianzas migratorias ante el ICE será de 3% hasta el 31 de enero de 2027

Según la norma publicada en el Registro Federal, el USDT aplica este porcentaje sobre los montos retenidos por las autoridades de inmigración. El ajuste responde a las revisiones periódicas que la Oficina del Servicio Fiscal efectúa sobre las obligaciones vigentes.

La disposición gubernamental fija un período de aplicación de cuatro meses dentro del calendario. Por este motivo, la tasa del 3% anual mantendrá su vigencia ininterrumpida hasta el 31 de enero de 2027.

Las personas que entregan sumas de dinero en efectivo para solicitar la liberación bajo fianza reciben este rendimiento de forma proporcional. El organismo público calcula los réditos según el tiempo transcurrido y liquida el total al concluir el expediente oficial.

Cómo impacta la tasa fija en las fianzas migratorias de ICE

La tasa fijada por las autoridades financieras otorga certidumbre económica a las familias de los migrantes que entregan dinero al ICE. El rendimiento del 3% anual preserva el valor de las sumas en efectivo mientras los procesos avanzan en los tribunales migratorios.

El pago de intereses sobre los depósitos de fianza es una obligación legal estricta que la agencia de inmigración acata en cada trámite. Esto quiere decir que las autoridades devuelven el capital principal junto a los intereses acumulados una vez que el migrante cumpla con todas sus citaciones judiciales.

El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en Florida

El tope legal del 3% anual protege los fondos frente a volatilidades o caídas en el mercado financiero general. De esta forma, los depositantes obtienen un retorno predecible sobre los recursos entregados en custodia temporal a las arcas del Estado.

El mecanismo ampara a las garantías monetarias entregadas en efectivo en las sedes autorizadas del organismo migratorio. Cada período requiere una fórmula de cálculo específica que determina la devolución final correspondiente a cada caso individual.

Cuánto cuesta una fianza migratoria en EE.UU.

La legislación federal establece que el monto mínimo para una fianza migratoria es de 1500 dólares. El marco legal no fija ningún límite máximo para la cantidad monetaria de esta garantía de liberación.

En Minnesota, por ejemplo, la mayoría de las fianzas oscila entre US$5000 y US$15.000, según un documento del The Advocates for Human Rights. No obstante, las autoridades de inmigración o los jueces tienen la facultad de fijar sumas más altas según cada caso.

Para recuperar todo el dinero, el migrante debe asistir a todas sus audiencias de inmigración Imagen ilustrativa generada con IA

El depositante recupera la totalidad del dinero entregado si el migrante asiste a todas las audiencias judiciales y acata las órdenes oficiales. En cambio, el organismo migratorio retiene los fondos depositados si el individuo falta a la corte o incumple las disposiciones del ICE.