¿Quién gana, Donald Trump o Kamala Harris? Así están las encuestas hoy, lunes 14 de octubre, en los estados bisagra

Los “estados bisagra” son aquellos donde existe una gran paridad entre los votantes demócratas y republicanos. Dado que el candidato que se imponga en las urnas, aunque sea por el más mínimo margen, se lleva todos los electores, estas jurisdicciones son clave de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024.

Cuáles son los “estados bisagra” de las elecciones en EE.UU.

Los siete estados bisagra este año son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Según US News, estos territorios son cruciales en el desenlace electoral debido a que cuentan con niveles similares de respaldo tanto para demócratas como para republicanos. Aunque el grupo de estados clave suele repetirse en cada ciclo electoral, hay factores que pueden modificar las inclinaciones políticas en determinadas elecciones.

El promedio de encuestas a nivel nacional entre Harris y Trump

El sistema electoral de EE.UU. se caracteriza por ser indirecto, lo que significa que el candidato que gana en un estado se lleva todos los representantes de ese lugar para el Colegio Electoral, órgano encargado de elegir al presidente. Por esta razón, y ante la competencia tan ajustada que muestran las encuestas, los candidatos dedican gran parte de sus campañas a conquistar el voto en estos estados.

Trump vs. Harris: quién gana en los siete estados clave

Arizona

Una encuesta de Emerson College muestra que Trump lleva una ligera ventaja de dos puntos porcentuales en Arizona. El expresidente recibió el 49% de respaldo, frente al 47% de la candidata demócrata. Otro reporte de The New York Times/Siena College deja ver una diferencia aún mayor, de seis puntos, con un 49% de apoyo para el republicano y un 44% para la vicepresidenta.

Georgia

Según una investigación de Trafalgar Group en Georgia, el expresidente se coloca a la cabeza por poco más de un punto porcentual. El empresario recibió el 46,2% del apoyo, mientras que la vicemandataria se quedó con el 44,9% de la preferencia. Por su parte, el sondeo de RMG Research deja ver a Trump con el 50% de la intención de voto, contra un 47% de su rival, lo que supone tres puntos de ventaja.

En Georgia, las encuestas muestran un escenario de relativa paridad entre Harris y Trump Trafalgar Group

Michigan

Según una reciente encuesta de Emerson College, a poco más de tres semanas de las elecciones, la carrera está prácticamente empatada en Michigan con menos de un punto porcentual de diferencia: ambos con 49% de intención de voto. En paralelo, un reporte de ActiVote indica que la vicepresidenta suma el 51% de apoyo, en contra de un 49% de su rival. Un sondeo de InsiderAdvantage señala la misma brecha pero a la inversa: 48% para el republicano y 46% para la demócrata.

Nevada

Una encuesta de Emerson College le atribuye a Harris una ligera ventaja de un punto porcentual en Nevada (49% vs. 48%). Por el contrario, el sondeo de Fabrizio, Lee & Associates/McLaughlin & Associates, patrocinado por el propio Trump, deja ver que el republicano supera a la demócrata con el 50% de la intención de voto, en contra del 47% de la vicepresidenta.

Carolina del Norte

Los votantes de Carolina del Norte están muy divididos en la elección entre Trump y la vicepresidenta, según la encuesta de Emerson College, que muestra a la candidata del Partido Demócrata con una preferencia del 49% entre los posibles votantes, mientras que el exmandatario lleva la ventaja por dos puntos porcentuales, con el 50% del apoyo. Sin embargo, los resultados del sondeo de ActiVote evidencian que la abogada está dos puntos porcentuales sobre el empresario, con un 51% de preferencia frente al 49%.

Pensilvania

La encuesta presidencial de Pensilvania de The New York Times/Siena College señala que Harris supera al expresidente Trump por cuatro puntos: 49% de la intención de voto frente al 45% de su rival. Por el contrario, un sondeo de Redfield & Wilton Strategies en ese estado indica que el expresidente tiene una ventaja sobre la demócrata de dos puntos porcentuales (48% vs. 46%).

Wisconsin

En Wisconsin hun escenario de paridad extrema. La última encuesta de InsiderAdvantage detalla que ambos candidatos empatan con un 48% cada uno. Otras, como la de Research Co., registran que Harris tiene el 50% del apoyo frente al 48% de Trump, lo que supone dos puntos de ventaja a favor de la demócrata.

Así dan las encuestas entre Harris y Trump en Wisconsin Emerson College

Por su parte, sondeos como el de Emerson College, sostienen que el expresidente supera al a la vicemandataria por un un punto porcentual, con un total del 50% de la intención de voto, contra de un 49% de su rival demócrata.

Proceso electoral en EE.UU.: cómo se elige al presidente

A diferencia de muchas democracias occidentales, en Estados Unidos, el presidente no es elegido directamente por el voto de los ciudadanos. Los votantes eligen al Colegio Electoral, organismo que está conformado por un total de 538 electores provenientes de todos los estados, que incluye a Washington D.C. Se requiere una mayoría de 270 votos para definir a quien sucederá a Joe Biden.

El número de electores que le corresponde a cada estado se calcula en proporción a su población y a la cantidad de congresistas que lo representan (tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado). Después de que se haga un conteo de votos en el Congreso el 6 de enero de 2025, finalmente, el candidato que gane asumirá el cargo como presidente de EE.UU. el 20 de enero.

