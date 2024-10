¿Quién gana en los estados “bisagra”? Así están las encuestas entre Trump y Kamala, hoy, lunes 7 de octubre

Las elecciones 2024 en Estados Unidos estarán marcadas por una fuerte polarización entre la candidata demócrata Kamala Harris y su adversario republicano Donald Trump, pero también por una extrema paridad en los denominados “estados bisagra”, donde los resultados en las urnas suelen ser ajustados y el ganador de todas formas se queda con la totalidad de los votos electorales de esas jurisdicciones.

Qué son los “estados bisagra”, determinantes en las elecciones en EE.UU.

Este año, en EE.UU. hay siete estados clave: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. De acuerdo con US News, se considera que estas jurisdicciones desempeñan un papel clave en el resultado de las elecciones presidenciales por los niveles similares de apoyo para demócratas y republicanos. El grupo de entidades bisagra suele ser similar durante cada ciclo electoral, aunque ciertos factores pueden cambiar las tendencias.

Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024 Julia Haines/U.S. News & World Report

Como el sistema electoral estadounidense es de formato indirecto, quien se impone en cada estado se queda con todos los miembros que esa entidad aporta al Colegio Electoral, que es donde luego se define el futuro presidente de EE.UU. Así, por la enorme paridad en las encuestas entre los candidatos, ambos depositan gran parte de sus esfuerzos de campaña en estos lugares.

Trump vs. Harris: quién gana en los siete estados clave

Arizona

Este estado predominantemente republicano del suroeste (que aporta unos 11 electores) dio la sorpresa en 2020 al elegir a Joe Biden como presidente. Dos años después, en los comicios de mitad del mandato, optó por la candidata demócrata para la gobernación, en detrimento de la trumpista. Ahora, sin embargo, los últimos sondeos allí muestran una leve ventaja a favor de Trump.

Una reciente encuesta de RMG Research, patrocinada por Napolitan Institute, asigna una intención de voto del 50% al republicano y del 46% a la demócrata, lo que supone una diferencia de cuatro puntos. Otras, como la de InsiderAdvantage, estima una brecha mucho menor, de un punto porcentual (49% vs. 48%) a favor del expresidente; mientras que otras incluso arriesgan una victoria a favor de la demócrata, como HighGroung, auspiciada por Arizona’s Family KTVK/KPHO-TV, con un 48% para Harris y un 45% para Trump.

Georgia

Una situación similar se da en Georgia, que, según AFP, es quizás uno de los más importantes estados bisagra (con 16 electores), junto con Pensilvania. Allí, las encuestas muestran un escenario de gran paridad. Aunque a mediados de septiembre algunos sondeos en determinados casos mostraban alguna ventaja de parte de Harris —como el de Morning Consult, que estimaba un 48% para Harris y un 47% para Trump—, ahora la gran mayoría proyecta una victoria ajustada del republicano.

Las encuestas en los siete estados bisagra de EE.UU. AtlasPoll

La firma AtlasIntel registró un 49% para la vicepresidenta y un 49,6% para el empresario, pero otros informes anticipan una brecha aún mayor, como Quinnipac University, que publicó números en donde el magnate de 78 años cosecha un 50% de los apoyos y la abogada de 59 años, un 44%, lo que supone una distancia de seis puntos entre ellos. InsiderAdvantage, por su parte, estima un empate en 48%.

Michigan

Al igual que Pensilvania, este bastión demócrata —y sus 15 votos electorales— fueron a parar a Trump en 2016, para sorpresa de todos, frente a Hillary Clinton. Aunque Biden lo reconquistó en 2020, el republicano apunta a dar otro batacazo allí este año; y las encuestas muestran que no sería una tarea imposible de lograr. Aunque hasta mediados de septiembre casi todos los sondeos mostraban como ganadora a Harris, desde entonces, otros tantos comenzaron a registrar cierta tendencia que favorece a Trump. Es el caso de estudios como el de AtlasIntel, que informó unos 3,4 puntos porcentuales de ventaja a favor del republicano (50,6%) frente a la demócrata (47,2%).

También el de Trafalgar Group, que estima un 47% para Trump y un 45% para Harris. El último sondeo de Mitchell Research & Communications, sponsoreado por Michigan Information & Research Service y Michigan News Source, proyectó por su parte un empate en 48% para ambos candidatos.

Algunos resultados de las encuestas en Michigan dan como ganador a Trump Trafalgar Group

Sin embargo, otras encuestas siguen dando por ganadora a la vicejefa de Estado: la de The New York Times/Siena College informó que un 48% de sus consultados respondió que votaría hoy por Harris, mientras que otro 47%, por Trump. RMG Research publicó en su informe auspiciado por Napolitan Institute que la diferencia a favor de la demócrata sería de tres puntos (50% vs. 47%).

Nevada

Nevada aporta seis miembros al Colegio Electoral, y desde que eligió a George W. Bush en 2004, no ha votado por ningún republicano. Sin embargo, algunas encuestas hoy muestran a Trump levemente por encima de Harris allí, como es el caso de InsiderAdvantage (49% vs. 48%) y de Quantus Insights, de TrendingPolitics, que publicó los mismos valores.

Aún así, la gran mayoría de los sondeos ubican como ganadora a la vicepresidenta. TIPP Insigts, en su informe patrocinado por American Greatness, anticipó una intención de voto del 50% para ella y del 49% para él. A su vez, AtlasIntel estima una ventaja de casi 3 puntos a favor de la abogada de 59 años (50,5% vs. 47,7%), y Redfield & Wilton Strategies, en su estudio auspiciado por The Telegraph, una diferencia de un punto en el mismo sentido (48% vs. 47%).

Carolina del Norte

Por su parte, Carolina del Norte aporta 16 votos electorales y, por el contrario, no vota candidatos presidenciales demócratas desde Barack Obama en 2008. Allí la paridad es extrema, mientras algunas encuestas muestran una ligera ventaja a favor de Trump, como Redfield & Wilton Strategies (de 45% para ella y 47% para él), otras muestran un escenario totalmente inverso, como ActiVote, donde la demócrata cosecharía un 51% frente a un 49% para el republicano.

Pensilvania

En 2016, Trump se impuso por poca diferencia en esta jurisdicción que aporta unos 19 electores, pero cuatro años más tarde cayó allí también por poco margen frente a Biden. Los números de las encuestas hoy no muestran ningún claro ganador. La firma Patriot Polling publicó que un 50% de los consultados respaldan al republicano y un 49% a la demócrata. Otras consultoras, como Redfield & Wilton Strategies proyectan una victoria por poca distancia de Harris (48%) por sobre Trump (47%). Y otras, como Emerson College, anticipan un empate en 49%.

Wisconsin

Por último. Wisconsin, el séptimo “estado bisagra” es junto a Pensilvania y Michigan la tercera jurisdicción que resquebrajó el “muro azul” en 2016, un bloque de una veintena de estados considerados firmemente demócratas. Allí, donde el número de votos electorales es diez, si bien Harris encabeza en la gran mayoría de las encuestas, lo hace por muy escaso margen.

Aunque existen sondeos que señalan una ventaja más abultada, de hasta cuatro puntos porcentuales a favor de la demócrata, como ActiVote (52% vs. 48%), otros incluso anticipan a un Trump ganador en esa entidad, como Trafalgar Group, que registró un respaldo del 47% para el exmandatario y del 46% para la vicepresidenta.

¿Cómo se definen las elecciones en EE.UU.?

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizan el 5 de noviembre de 2024.

Los ciudadanos eligen a los 538 miembros del Colegio Electoral, quienes a su vez definen quién será el presidente que sucederá a Joe Biden. Si ningún candidato obtiene la mayoría (270 electores), desempata la Cámara de Representantes. Los estados claves de esta elección son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. El candidato que gane asumirá el 20 de enero de 2025, fecha prevista como Día de la Inauguración Presidencial.

