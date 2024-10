¿Quién gana en Oregon? Así están las encuestas entre los candidatos hoy, martes 1° de octubre

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a poco más de un mes de realizarse, y mientras algunas entidades son denominadas claves por los posibles resultados, algunas otras, como Oregon, parecen mantenerse con la preferencia para uno de los candidatos: la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, quienes se enfrentarán en las urnas el próximo martes 5 de noviembre de 2024.

El encuestador John Horvick, indicó para Oregon Public Broadcasting (OPB), que es muy probable que Harris gane en el estado al oeste de EE.UU. La red de transmisión pública digital, de radio y televisión para la mayor parte de la entidad, publicó el pasado 20 de septiembre la última encuesta elaborada en colaboración con DHM Research, a 600 habitantes de la jurisdicción, de entre 18 y 40 años.

El pasado 10 de septiembre, Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron en el primer debate presidencial de cara a las elecciones del 5 de noviembre (Photo by SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Harris vs. Trump: quién gana en Oregon

La OBP decidió analizar qué cuestiones impulsan la participación cívica entre las personas que vivirán en un futuro en el estado: los votantes de la generación del milenio y la Z. Los resultados de su sondeo muestran que los jóvenes se inclinan por la vicepresidenta en lugar del exmandatario, algo que señalan “no sorprende dada la demografía del estado”. Sin embargo, la investigación también dejó ver los encuestados no están tan entusiasmados con ninguna de las dos opciones.

DHM Research encuestó a los posibles votantes durante la semana del 6 de agosto, fecha para la que Harris había asumido la dirección de la campaña demócrata del presidente Joe Biden. En ese momento, el 45% de los encuestados indicó que votaría por la candidata del Partido Demócrata, mientras que un 28% mostró preferencia por el expresidente. Una diferencia de 17 puntos porcentuales.

En ese contexto, Horvick cuestionó: “Esto habla de una insatisfacción con los candidatos de los principales partidos. Me refiero a Kamala Harris con el 45%, ¿no es una cifra especialmente alta para los jóvenes de Oregon en un estado demócrata liberal”.

El candidato presidencial republicano Donald Trump no ha establecido una oficina de campaña en Oregon (AP Foto/Morry Gash) Morry Gash - AP

Jim Moore, politólogo de la Universidad del Pacífico, precisó a OBP que “el resultado de las elecciones en la entidad es tan predecible que el estado simplemente ha desaparecido del radar político nacional, al menos en lo que se refiere a la carrera presidencial”. Como ejemplo, el exmandatario no ha establecido una oficina de campaña en la jurisdicción. Al respecto, el especialista señaló: “Es como una bofetada en la cara para los republicanos aquí en Oregon. (...) Él no cree que vaya a marcar una diferencia, así que no hay campaña aquí”.

Encuestas en Oregon: cómo van los números de los candidatos

La primera encuesta publicada sobre el probable enfrentamiento entre Trump y Harris, fue la de Hoffman Research, el pasado 30 de julio. Los resultados de ese sondeo mostraron un margen más estrecho entre los probables votantes de Oregon, de 5 puntos porcentuales. La demócrata en ese momento superaba al republicano con un 49%, frente a un 44%; el 7% de votantes se dijo indeciso.

El encuestador Tim Nashif de Hoffman Research, en diálogo con Willamette Week, la brecha puede ser pequeña, pero cree que es insalvable. “En mi opinión, Trump no tiene ninguna posibilidad de ganar el estado de Oregon. La gente podría decir que solo son cinco puntos, que podría hacerlo. Pero si se conoce la historia de las elecciones recientes, eso no puede suceder”.

La última vez que un republicano ganó el voto del Colegio Electoral en el estado fue en 1984, cuando el presidente Ronald Reagan fue reelegido por una gran mayoría y ganó en 49 estados en total.

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, muestra una ventaja en las encuestas de Oregon (AP Foto/Morry Gash) Morry Gash - AP

Proceso electoral en EE.UU.: cómo se elige al presidente

En la elección general, los ciudadanos de cada estado votan, una vez registrados, por la fórmula y el partido de preferencia, pero mientras que otros puestos públicos (como senadores y representantes) se pueden ganar con base en el voto popular, en el caso de la elección para presidente y vicepresidente, el Colegio Electoral es el que determina quién es el ganador de la contienda.

Los votantes eligen al Colegio Electoral, organismo que está conformado por un total de 538 electores provenientes de todos los estados, que incluye a Washington D.C. Para ganar la elección se requiere tener una mayoría de más de 270; Oregon tiene siete de esos votos electorales. Después de que se haga un conteo de votos en el Congreso el 6 de enero de 2025, finalmente, el candidato que gane asumirá el cargo como presidente de EE.UU. el 20 de enero.

LA NACION