¿Quién gana en Wisconsin? Así están las encuestas presidenciales entre Trump y Kamala hoy, miércoles 23 de octubre

A menos de dos semanas de las elecciones 2024 en Estados Unidos, entre la vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump, las encuestas arrojan ciertos indicios respecto de cuál será el resultado en las urnas este martes 5 de noviembre. El comportamiento de los electores será clave en los siete “estados bisagra”, dentro de los que se encuentra Wisconsin.

Las elecciones en EE.UU. serán este 5 de noviembre de 2024 (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Este grupo de jurisdicciones determinantes está conformado también por Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Nevada. Al igual que en todos ellos, en Wisconsin existe una ajustada paridad entre los dos partidos más importantes de EE.UU.

Por lo tanto, una victoria en las urnas de estos territorios es clave, ya que el ganador, aunque se imponga por apenas un voto, se lleva los diez electores de este estado, debido al sistema electoral indirecto de EE.UU., protagonizado por el Colegio Electoral.

Encuestas para las elecciones presidenciales 2024 en Wisconsin: los últimos sondeos

La disputa en Wisconsin está reñida, según los resultados de las últimas encuestas. De acuerdo al promedio elaborado por FiveThirtyEight, Harris cosecha en el estado un apoyo del 47,8%, mientras que Trump tiene un 47,4%, por lo que hay aproximadamente 0,4 puntos porcentuales entre ellos.

Gran parte de las encuestas posicionan por encima, en mayor o menor medida, a Harris. La demócrata aventaja a su adversario republicano por un punto en el informe de Redfield & Wilton Strategies, patrocinado por The Telegraph, (47% vs. 46%) y por dos puntos en el de The Bullfinch Group (48% vs. 46%).

Algunos sondeos anticipan un empate entre Harris y Trump en WIsconsin Trafalgar Group

Otros sondeos anticipan un empate en Wisconsin entre ambos aspirantes a la Casa Blanca. Según el estudio de la firma Trafalgar Group, tanto Harris como Trump cosecharían un 47% de los votos este 5 de noviembre. A su vez, un 1,9% de los consultados afirmó que elegirá a otros candidatos y un 4,8% admitió que aún no decidió a quién votará.

Quién ganó en Wisconsin en las últimas elecciones presidenciales en EE.UU.

Desde la década de 1980, solo dos republicanos han logrado superar a sus rivales demócratas en Wisconsin. Uno fue Ronald Reagan, en 1980 y 1984; y el otro, el propio Donald Trump, en las elecciones 2016. Por eso, el equipo de campaña del exmandatario mira con atención el comportamiento de los electores en esta jurisdicción, en donde los resultados de los sondeos revelan un escenario de relativa paridad y que podría ser clave para su regreso a la Casa Blanca.

Luego de Reagan, el estado del norte de EE.UU. optó prácticamente casi siempre por los aspirantes presidenciales del Partido Demócrata: en 1988 eligió a Michael Dukakis; en 1992 y 1996, a Bill Clinton; en 2000, a Al Gore; en 2004, a John Kerry; en 2008 y 2012, a Barack Obama; y en 2020, al actual jefe de Estado, Joe Biden. Por lo que, de las últimas 11 elecciones, los demócratas ganaron en esta entidad en ocho de ellas.

Qué es el Colegio Electoral de EE.UU. y cómo funciona

En EE.UU. las elecciones no son directas, sino que se realizan mediante un mecanismo de voto indirecto. Esto quiere decir que los ciudadanos no eligen directamente a sus máximas autoridades, sino a los miembros que su estado aportará al Colegio Electoral, y que luego serán los encargados de votar por el presidente y vicepresidente.

Así funciona el sistema electoral estadounidense (AP Foto/Seth Wenig)

El Colegio Electoral, en tanto, es el intermediario y está compuesto por 538 miembros, también llamados compromisarios o electores. Cada jurisdicción tiene un número de electores definido por la cantidad de senadores y representantes que tiene en el Congreso de EE.UU. Así, en 48 estados y Washington DC, el espacio ganador consigue todos los votos electorales de ese estado, sin importar si se impuso por una mínima diferencia o por un amplio margen. Las excepciones son de Maine y Nebraska, que tienen cada uno una variación de representación proporcional.

Aunque son libres de votar a cualquier persona elegible para presidente, siempre se comprometen antes a hacerlo por un candidato específico. Luego definirse la composición del Código Electoral, estos electores eligen al próximo presidente, que necesita una mayoría de al menos 270 votos del total.

