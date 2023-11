escuchar

La noticia del regreso de Jeff Bezos a Florida despertó un debate en los medios y las redes sociales. Mientras que algunos celebraron la decisión, otros la cuestionaron y sostuvieron que solo se trataba de una estrategia para reducir su pago de impuestos. El fundador de Amazon vivió durante décadas en el extremo opuesto del país, en Seattle, donde se sabe que la política de recaudación fiscal es mucho más elevada que en el estado donde creció.

Sin embargo, otros dejan de lado el tema tributario y se animan a hablar de la situación actual del estado en lo que se refiere al uso de recursos, las multimillonarias inversiones en el sector de la construcción y el estado medioambiental. Recientemente, Craig Pittman, un escritor floridano y residente de Florida, escribió una columna en Florida Phoenix donde describió cómo está hoy el estado en el que alguna vez vivió Bezos.

Sin rodeos, Pittman felicitó al empresario por su decisión de regresar a Florida, para luego advertirle con qué se encontraría. Días atrás, trascendió que el magnate habría comprado no una, sino dos propiedades en Indian Creek Village, una isla artificial creada a principios del siglo pasado.

Indian Creek Village, la isla en donde se construyó el "búnker de los millonarios"

De esta manera, tendría entre sus vecinos al famoso Tom Brady, jugador de fútbol americano, Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, y al empresario y también millonario Carl Icahn. Sin embargo, para Pittman, el problema no radica en quiénes viven en la isla, conocida como el “búnker de millonarios”, sino en el sorprendente impacto ambiental que su construcción generó.

El escritor sostiene que el nivel del agua en Florida no deja de subir, debido al calentamiento global y que, sumado a los fenómenos meteorológicos como los huracanes que año tras año golpean el estado, ahora no solo la costa se ve afectada, sino partes del interior del estado donde históricamente esto no ocurría.

Socorristas de Tidewater Disaster Response caminan por una zona inundada mientras buscan personas que necesitan ayuda después de que el río Steinhatchee se desbordó el 30 de agosto de 2023 en Steinhatchee, Florida, tras la llegada del huracán Idalia. Con frecuencia, estos fenómenos meteorológicos afectan severamente a Florida (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times vía AP, Archivo) Douglas R. Clifford - Tampa Bay Times

Desde su perspectiva, el estado dejó de preocuparse por el medio ambiente desde la década de 1980, cuando Bezos abandonó Florida para irse a trabajar a Nueva York. Todo lo que sucedió después (en la vida de Jeff) ya es conocido: su empresa Amazon, que nació como un sitio en línea para vender libros, logró convertirse en una de las más importantes del mundo. Y le sigue Blue Origin, la compañía de transporte aeroespacial fundada en 2000 y que, según el magnate, ahora tendrá un mayor volumen de operaciones en Cabo Cañaveral, por lo que regresar al estado se trata también por motivos de trabajo.

Pittman no deja de lado la política al expresar que, cuando Bezos se fue del sur del país hace 37 años, el estado era liderado por gobernadores demócratas, pero ahora y desde hace varios años, son los políticos republicanos quienes se encargan de decidir cuáles son las prioridades de los floridanos.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, será el nuevo vecino en Indian Creek Village, en Florida Charlie Riedel - AP

En ese aspecto, el hombre vuelve a mencionar el impacto ambiental de las políticas de construcción masiva de edificios y carreteras, que si bien se traducen en ingresos y crecimiento para el estado, en su opinión, no existen políticas que puedan resarcir los daños al ecosistema.

“Estamos felices de verlo regresar a Florida, junto con su gran billetera. Espero que distribuya parte de su dinero en formas destinadas a devolvernos a las condiciones ambientales más favorables del pasado”, cierra Pittman.