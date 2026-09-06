Reembolso de impuestos en EE.UU. y qué estatus migratorios podrían perder hasta US$6800 por familia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron una propuesta que restringiría el acceso a la porción reembolsable de determinados créditos fiscales federales para ciertos contribuyentes según su estatus migratorio. La medida podría resultar en pérdidas económicas de hasta 6800 dólares para hogares de bajos ingresos.

Qué créditos fiscales limitaría la propuesta del Tesoro

El núcleo de la propuesta consiste en clasificar la “porción reembolsada” de cuatro créditos fiscales individuales como un “beneficio público federal”, según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996.

de cuatro créditos fiscales individuales como un según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996. Bajo la nueva regla, los extranjeros que no califiquen como “extranjeros calificados” (qualified aliens) serían inelegibles para recibir esta porción reembolsada.

De acuerdo con la nueva propuesta, los extranjeros que no califiquen como “extranjeros calificados” (qualified aliens) serán inelegibles para recibir el reembolso de impuestos Imagen ilustrativa generada con IA

Los cuatro créditos fiscales afectados por la medida publicada por el USDT son los siguientes:

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC): ayuda a empleados de ingresos bajos y moderados.

ayuda a empleados de ingresos bajos y moderados. Crédito Tributario por Hijos (CTC): específicamente su parte reembolsable, denominada Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

específicamente su parte reembolsable, denominada Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). Crédito Tributario de la Oportunidad Estadounidense (AOTC): asiste en gastos de educación universitaria.

asiste en gastos de educación universitaria. Crédito tributario por adopción: reembolsa gastos relacionados con la adopción de un menor.

Bajo una nueva interpretación legal, estos créditos fiscales reembolsables serían catalogados como “beneficios públicos federales”. De aprobarse, solo estarían disponibles para:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes.

Refugiados con asilo.

Víctimas de violencia doméstica.

Cubanos o haitianos admitidos bajo condiciones especiales.

Ciertas víctimas de trata de personas

Qué estatus migratorios quedarían excluidos

La regulación establece que cualquier extranjero que no cumpla con la definición legal de “extranjero calificado” (qualified alien) bajo la sección 431(b) de PRWORA perdería el derecho a la porción reembolsada. La propuesta limitaría el acceso a estos reembolsos para personas que se encuentran bajo estatus migratorios no calificados, como los siguientes:

Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia ( DACA , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Algunas visas específicas, como las visas U y T .

. Personas con visas de estudiante, de trabajo y de no inmigrante.

De acuerdo con un informe de Univisión N+, una familia de cuatro personas podría dejar de recibir hasta US$6800 de sus reembolsos fiscales.

La mayoría de los hogares que se verían afectados por la medida tienen ingresos que no superan los US$60.000 anuales.

Incluso las familias con hijos que son ciudadanos estadounidenses perderían estos beneficios si los padres no cumplen con los nuevos requisitos.

De aprobarse la medida, una familia de cuatro personas podría dejar de recibir hasta US$6800 de sus reembolsos fiscales a partir de la próxima temporada de impuestos Freepik

Por su parte, las parejas que presentan declaraciones de impuestos conjuntas solo calificarían si al menos uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense o un “inmigrante cualificado”.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) calcula que, para el año fiscal 2026, el reembolso promedio de estos créditos que se desestimaría para los contribuyentes afectados será de US$3656.

Para reclamar estos reembolsos, todos los contribuyentes elegibles (o al menos uno de los cónyuges en declaraciones conjuntas) deberán firmar una declaración bajo pena de perjurio que certifique su estatus como ciudadano, nacional o extranjero calificado.

El IRS prevé implementar esto mediante un nuevo formulario adjunto a la declaración de impuestos (Formulario 1040), denominado provisionalmente Schedule 3-A.