La nueva estrategia del DHS para que los abogados del ICE pidan al juez cerrar casos de asilo antes de una audiencia completa

Una nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) instruye a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a solicitar ante los jueces de inmigración la desestimación anticipada de pedidos de asilo que consideren insuficientes bajo la legislación vigente.

Cómo funcionará el cierre anticipado de los casos de asilo

De acuerdo con información obtenida por Fox News, el cambio tiene efecto inmediato y alcanza a los fiscales de la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA, por sus siglas en inglés) del ICE. A partir de la nueva instrucción, deberán presentar mociones para omitir casos cuando entiendan que una solicitud de asilo no reúne, desde su presentación, los requisitos legales necesarios.

La llamada “motion to pretermit” (moción de desestimación anticipada) apunta a expedientes que, según los abogados del gobierno, presentan deficiencias legales que pueden determinarse sin desarrollar una audiencia de fondo. La intención declarada es evitar que estos casos avancen por todas las etapas del proceso judicial.

Sin embargo, la decisión no queda en manos del ICE: corresponde al juez de inmigración determinar si acepta o desestima la petición del gobierno.

La directiva forma parte de una estrategia destinada a reducir el volumen acumulado en las cortes de inmigración y concentrar los recursos en solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos.

Los solicitantes no pierden la posibilidad de defender sus casos. Si el ICE presenta una moción para cerrar el expediente, el migrante puede responder y argumentar ante el juez por qué su trámite debería continuar hasta una audiencia de méritos.

El ICE aumenta los controles contra solicitudes de asilo fraudulentas

La nueva política se suma a otras medidas adoptadas por el DHS para perseguir presentaciones que considere engañosas. Una directiva de mayo amplió la capacidad de los abogados del ICE para aplicar disposiciones sobre fraude migratorio y buscar sanciones contra representantes legales acusados de presentar información falsa.

Un ejemplo de esto es el caso de Suraj Raj Singh, contra quien la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) emitió el 30 de julio una notificación de intención de imponer una multa de US$470.584.

El gobierno lo acusó de presentar formularios con relatos de persecución iguales o similares en 54 expedientes y de haber radicado 118 documentos considerados falsos.

El nuevo mandato del DHS busca agilizar el sistema judicial migratorio mediante mociones para omitir, lo que permite que los jueces rechacen casos insuficientes antes de llegar a una audiencia completa Fotomontaje realizado con IA

En junio también se inició una acción contra el abogado Vinod Doddamani, que derivó en sanciones por US$255.232.

Estas actuaciones forman parte del enfoque adoptado por la administración Trump para responsabilizar a quienes, según el gobierno, intervengan en solicitudes de asilo fraudulentas.

“Las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, debilitan nuestro sistema de inmigración y retrasan la expulsión de inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes”, dijo James Percival, asesor jurídico general del DHS, en un comunicado.

Nuevos requisitos para los trámites de asilo ante el Uscis

Las modificaciones no se limitan a los procedimientos ante las cortes. Según lo retomado por la organización Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), quienes pierdan una entrevista de asilo o una cita biométrica deben demostrar circunstancias excepcionales para solicitar una nueva fecha dentro de los diez días posteriores.

El gobierno de Donald Trump impulsa nuevas normas sobre las solicitudes de asilo Fotomontaje editado con IA

Si el solicitante no presenta una justificación respaldada por pruebas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) puede desestimar el trámite y derivar el expediente a un juez de inmigración para un proceso de deportación.

También se estableció que las pruebas que respalden una solicitud deben presentarse ante la oficina de asilo con al menos 14 días de anticipación a la entrevista, según se detalla en el sitio web del Uscis. La falta de cumplimiento puede provocar que los documentos sean excluidos o que la entrevista sea reprogramada.

Desde julio, determinados casos pueden ser enviados directamente por los oficiales de asilo del Uscis a los tribunales de inmigración sin una entrevista previa.

La medida contempla, entre otros supuestos, solicitudes presentadas después del primer año desde el ingreso a EE.UU. o expedientes en los que el funcionario determine inicialmente que el interesado no reúne las condiciones para obtener el beneficio.