Un avión de la empresa UPS y otro de Copa chocaron en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga de la empresa UPS y otro comercial de Copa Airlines chocaron durante la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. Las autoridades informaron que la colisión se produjo en las calles de rodaje mientras uno de ellos aterrizaba y otra despegaba, y se reportaron dos heridos que no requirieron traslado médico.

Según informó CBS News, el impacto se dio entre un Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de Copa. Greg Chin, director de comunicaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, indicó: “Aproximadamente a las 21.15, una aeronave que aterrizaba y otra que despegaba colisionaron en la intersección de dos calles de rodaje. No se han reportado heridos y los vuelos están siendo desviados a otras calles de rodaje, por lo que, por el momento, no hay impacto en las operaciones del aeropuerto”.

Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Miami

Chin aseguró que las dos personas afectadas fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de Miami por heridas leves y no se precisó su traslado.

El vuelo de UPS -el que estaba despegando- estaba en destino a Bogotá, Colombia, mientras que el de Copa estaba terminando un vuelo desde Panamá.

El incidente se produjo un día después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dictara la suspensión ‌nacional ⁠de todas las salidas de vuelos, tras un fallo en las comunicaciones que afectó los centros de control de tráfico ​aéreo en ⁠todo ⁠el país, lo que provocó la interrupción de miles de desplazamientos. Se trató de la mayor paralización aérea a nivel nacional en 25 años, con una parada en tierra de más de cuatro horas.

Así se vio el espacio aéreo de Estados Unidos tras la suspensión de todos los vuelos

El anuncio significó ​que los vuelos que se encontraban en el aire podían aterrizar, ‌pero los que estaban en tierra no ​podían despegar. “Lo que tenemos es un sistema de control del tráfico aéreo increíblemente. Nuestros routers se sobrecargaron de datos y el sistema se cayó. Empezaron a darnos datos inconsistentes y, por eso, apagamos el sistema”, expresó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Horas más tarde, las autoridades apuntaron que la falla que obligó la suspensión de los despegues se produjo durante un trabajo de rutina para actualizar una antigua línea de comunicaciones de cobre a fibra óptica en una instalación “remota” de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la página de seguimiento de vuelos Flight Radar 24, que rastrea a todos los aviones en el aire de forma satelital, mostró cómo se vio el espacio aéreo de EE.UU. durante la medida y registró cómo quedó con cada vez menos aviones con el paso de los minutos. Muchos incluso lo comparaban al cierre del espacio aéreo del 11 de septiembre del 2001, cuando Al Qaeda ejecutó el peor atentado terrorista contra el país.