Resultados en vivo de Pensilvania: cómo van las elecciones 2024

Pensilvania llegó a este 5 de noviembre como “la madre de todas las batallas”. Este estado clave, o swing state, como se les dice en inglés a los estados bisagra (no son ni republicanos ni demócratas), fue el foco de la máxima tensión entre Donald Trump y Kamala Harris. Con sus 19 electores, es el estado “indeciso” que más representantes entrega para el Colegio Electoral.

En este estado, la apertura de los centros de votación en este martes 5 de noviembre fue a las 7 de la mañana (ET). El cierre oficial es a las 20 (ET). Pensilvania tiene la particularidad, además, de que los votos anticipados por correo no pueden comenzar a contarse antes de que cierren las urnas, lo que demora la proyección de una victoria.

A la espera de los resultados oficiales, se pueden repasar los antecedentes electorales de Pensilvania, donde gobierna el demócrata Josh Shapiro, quien estuvo a punto de ser candidato a vice en la fórmula de Harris.

Niegan los rumores que impulsa Trump sobre supuesto fraude en Filadelfia, Pensilvania

Rápidamente, la oficina del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (Partido Demócrata), e incluso un representante republicano, salieron a negar los rumores que puso en circulación el candidato Donald Trump sobre “trampas masivas” en la votación de Filadeflia.

La "denuncia" de Trump sobre supuesta "trampa masiva" en Fialdelfia, Pensilvania (Truth Social). Truth Social: @realDonaldTrump

En redes sociales, el republicano Seth Bluestein, miembro de la junta electoral de Filadelfia, dijo que “esta acusación no tiene absolutamente ninguna verdad” y que “es otro ejemplo más de desinformación”.

El Departamento de Estado del gobernador demócrata Josh Shapiro dijo: “Los condados de Pensilvania, incluida Filadelfia, están celebrando elecciones seguras”. Trump no proporcionó detalles sobre el presunto engaño del que habló en su red Truth Social.

Encuesta de elecciones presidenciales en Pensilvania 2024

En los promedios de las encuestas locales de Pensilvania para las elecciones de este 2024, Trump se posicionaba como el favorito ante la demócrata, con una ligera diferencia de entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales, pero dentro de los márgenes de error. De acuerdo con la compilación de datos de FiveThirtyEight, actualizada al martes 29 de octubre, el republicano tenía un 48% de la preferencia, en contra de un 47,8% de la vicepresidenta. Mientras que para RealClearPolitics el exmandatario obtenía el 47,9%, frente a un 47,5% de su rival.

Los promedios de encuestas para Pensilvania muestran una ligera ventaja para Donald Trump RealClearPolitics

La última encuesta de Redfield & Wilton Strategies, en asociación con The Telegraph, señalaba que los candidatos estaban empatados en Pensilvania, con el 48% de apoyo. Mientras que los resultados del sondeo de InsiderAdvantage mostraban a Trump con una ventaja de un punto porcentual, con un 48% de la preferencia, frente al 47% obtenido por Harris.

Según la encuesta New American Greatness, realizada por North Star Opinion Research entre 600 posibles votantes, Trump empataba con Harris en el estado de Pensilvania; ambos candidatos con el 47%.

Resultado de elecciones presidenciales en Pensilvania en 2016 y 2020

En general, se considera que Pensilvania es un estado en disputa. Aunque se ha inclinado por los demócratas en las seis elecciones anteriores a 2016, también ha dado sorpresas. En esa elección, Trump ganó en el estado por un 0,7% puntos porcentuales, al quedarse con el 48,58% de los votos ciudadanos. Mientras que su rival, la demócrata Hillary Clinton, se llevó el 47,85% de la preferencia.

Donald Trump obtuvo 2.970.733 votos.

obtuvo 2.970.733 votos. Hillary Clinton obtuvo 2.926.441 votos.

Para el 2020, de nuevo el estado se mostró competitivo. En esas elecciones, el expresidente planeaba reelegirse, y se disputó su lugar en la Casa Blanca frente a Joe Biden, quien ganó por 1,2 puntos porcentuales. Mientras el actual mandatario se hizo del 50,01% de los votos ciudadanos, el empresario logró el 48,84%, según datos oficiales.

Joe Biden obtuvo 3.458.229 votos.

obtuvo 3.458.229 votos. Donald Trump obtuvo 3.377.674 votos.

Joe Biden ganó las elecciones de 2020, cuando compitió en contra del republicano Donald Trump AP

Debido a que en Estados Unidos utilizan un sistema indirecto en el proceso electoral, los ciudadanos no eligen directamente a las máximas autoridades, sino que sufragan a favor de quienes luego serán los encargados de votar por el presidente y vicepresidente: el Colegio Electoral que está formado por 538 electores. En 2016 y 2020, Pensilvania aportó 20 electores. Sin embargo, debido a los cambios demográficos, para los comicios de este 2024 aportará 19 votos electorales.

Resultado de elecciones presidenciales en 2020

En lo que respecta a las elecciones presidenciales anteriores, las de 2020, cuando Trump intentó reelegirse, obtuvo un 46,9% del voto popular en las urnas, frente a un 51,4% de Biden. Además de no ser favorecido por los votantes, tampoco consiguió la mayoría de los votos electorales, y se quedó con 232, mientras que el demócrata obtuvo 306, lo que lo llevó a convertirse en el actual mandatario.

Joe Biden obtuvo 81.281.888 votos.

obtuvo 81.281.888 votos. Donald Trump obtuvo 74.223.251 votos.

