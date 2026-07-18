Retiran del mercado lechuga iceberg en 27 estados de Estados Unidos por contaminación por Cyclospora

La empresa Taylor Farms inició un retiro voluntario de lechuga iceberg en 27 estados de Estados Unidos ante el riesgo de contaminación con el parásito Cyclospora. Este microorganismo causa ciclosporiasis, una enfermedad intestinal que provoca diarrea acuosa, calambres e hinchazón durante semanas, con el consecuente peligro de deshidratación para los consumidores.

La compañía suspendió de inmediato la distribución de este vegetal desde su centro de operaciones en México hacia territorio estadounidense.

La FDA investiga un brote de infecciones causadas por Cyclospora en 5 estados

“Los consumidores que compraron la lechuga iceberg retirada del mercado deben desecharla inmediatamente y no consumirla”, advirtió la firma mediante un comunicado oficial.

La ciclosporiasis es una infección intestinal que ocasiona malestares como diarrea y náuseas Imagen generada con Inteligencia Artificial

El retiro afecta a productos distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio. Los estados alcanzados por la medida incluyen Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó el viernes que Taylor Farms todavía no proporcionó una lista detallada de los clientes que recibieron los lotes afectados. No obstante, la cadena Taco Bell confirmó el retiro de la lechuga de sus locales a nivel nacional tras vincularse el producto con un brote importante en restaurantes de Michigan, Ohio, Indiana, Virginia Occidental y Kentucky.

Por su parte, el distribuidor Sysco comunicó que retiró de forma proactiva todos los productos procesados de Taylor Farms provenientes de México e instruyó a sus clientes para su destrucción total.

Los CDC muestras un incremento de casos de ciclosporiasis

Los datos publicados esta semana por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) muestran un incremento preocupante de casos en el país. Desde el 1° de mayo, existen cerca de 7000 contagios confirmados o bajo investigación en 34 estados.

Mapa de recuento de casos proporcionado por los CDC Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

El departamento de salud de Michigan reportó más de 5000 casos durante su investigación, lo que convierte este evento en el brote de ciclosporiasis más grande registrado hasta la fecha en Estados Unidos. Aunque las autoridades señalan que el foco principal se sitúa en el Medio Oeste, la FDA advirtió que la lista de estados afectados podría crecer conforme avance el relevamiento de información.

Taylor Farms aclaró que su marca propia no contiene lechuga iceberg en sus kits de ensaladas y aseguró que ningún producto de esa línea está relacionado con el brote. Esta no es la primera vez que la empresa enfrenta problemas sanitarios.

Antecedentes previos incluyen casos de E. coli ligados a cebollas en 2024 y brotes de ciclosporiasis vinculados a lechuga durante 2013. Mientras tanto, las investigaciones federales continúan para determinar con precisión el alcance total de la contaminación y su relación con los distintos grupos de enfermos identificados en el país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA