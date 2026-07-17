Viajaba en un autobús Greyhound con documentos falsos: lo detuvo la Patrulla Fronteriza de la CBP en Texas

Durante una inspección nocturna a un autobús Greyhound, agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron a un inmigrante ilegal. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el hombre fue descubierto en un puesto de control de Laredo, Texas, mientras viajaba por Estados Unidos con documentos falsos.

Patrulla Fronteriza detiene a pasajero de Greyhound con identificaciones falsas en Laredo

En un comunicado, la CBP informó que agentes de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control de inmigración de Laredo Norte, en la Interestatal 35, identificaron el 7 de julio a una persona que utilizó documentos de identificación fraudulentos.

Durante una inspección nocturna agentes de la Patrulla Fronteriza identificaron a un inmigrante ilegal Facebook CBP

La agencia detalló que el hombre viajaba en un autobús Greyhound, una empresa de transporte terrestre que conecta destinos en Estados Unidos, Canadá y México. Cuando los agentes solicitaron la documentación, detectaron que se trataba de un inmigrante ilegal.

El hombre fue detenido y se incautaron tanto sus documentos fraudulentos como su teléfono celular para realizar un análisis posterior. En tanto, se le imputan cargos federales por el uso de identificaciones falsas y por el ingreso ilegal a Estados Unidos desde México.

Qué informó la CBP sobre el detenido y los posibles cargos federales

La CBP explicó que, a pesar de que las tácticas criminales son cada vez más sofisticadas, cuentan con tecnología avanzada para identificar a personas que utilizan documentación fraudulenta para ocultar o falsear su identidad.

La agencia advirtió que el fraude de identidad sintética y la falsificación de documentos van en aumento debido a los rápidos avances tecnológicos.

Sin embargo, todas las dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se mantienen a la vanguardia y cuentan con herramientas y estrategias para resguardar las fronteras estadounidenses.

La CBP alertó que los fraudes de identidad y documentación van en aumento CBP

Según el comunicado, bajo la dirección del presidente Trump y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la Patrulla Fronteriza estableció nuevos estándares de eficacia operativa con el objetivo de adaptarse a los nuevos desafíos y contener incidentes aislados para evitar que se conviertan en amenazas de seguridad más amplias.

Las señales que permiten detectar documentos de identidad falsificados en EE.UU.

Tecnologías como la Inteligencia Artificial permiten generar documentos e identificaciones falsas cada vez más difíciles de detectar. Sin embargo, las agencias fronterizas cuentan con diversas tecnologías para detectar los engaños.

La plataforma Sumsub, especializada en la verificación y prevención de fraude, explica que los documentos falsificados actuales presentan fuentes, diseños y sellos que imitan a los auténticos. De ahí la importancia de que las agencias de seguridad se mantengan actualizadas y cuenten con herramientas para detectar señales de alerta, por ejemplo:

Fuentes y espaciados borrosos o inconsistentes.

Hologramas y características faltantes o incorrectas.

Elementos de diseño obsoletos o incorrectos.

Falta de patrones de microimpresión.

Falta de grabado láser que puede identificarse de manera táctil.

Formato demasiado grueso o delgado.

Discrepancias entre la fotografía y los datos personales.

Datos sospechosos o faltantes en el código de barras.

Signos de manipulación o daños físicos.

Los especialistas añaden que, si bien existen dispositivos capaces de escanear y analizar los documentos de identidad, la comprobación manual es la primera línea de defensa. Recordaron que, en el caso de los controles fronterizos, los agentes pueden cotejar la documentación con las bases de datos de otras agencias.