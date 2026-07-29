Buenas noticias para mexicanos en California: consulado en LA abre jornadas de asesoría legal gratis hasta el 31 de julio

El Consulado de México en Los Ángeles anunció una “semana de asesorías legales gratuitas” en la ciudad, que se lleva a cabo del 27 al 31 de julio. Durante la jornada, especialistas brindan información sobre los aspectos que la comunidad mexicana debe considerar antes de realizar un trámite migratorio.

Qué se sabe de la jornada gratuita de asesorías legales en Los Ángeles

La iniciativa fue coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México bajo el lema “Inclusión es protección”. Algunas de las premisas que prevén afianzar son:

Uso de profesionales certificados: realizar los trámites a través de abogados(as) certificados(as) o representantes acreditados(as) por las autoridades estadounidenses.

realizar los trámites a través de o representantes acreditados(as) por las autoridades estadounidenses. Verificación de credenciales: confirmar que esté registrado(a) y que cuente con una licencia válida para ejercer su profesión.

confirmar que esté y que cuente con una para ejercer su profesión. Revisión de contratos: verificar todas las condiciones antes de firmar cualquier contrato y revisar la acreditación o licencia de la persona experta legal.

Las asesorías legales del 27 al 31 de julio son gratuitas X/@ConsulMexLan

“¡Tus derechos importan! Esta semana el Consulado General de México te invita a la Novena Edición de la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE)“, citó el comunicado de la delegación.

Para quienes no puedan asistir de forma presencial, existe la opción de registrarse mediante un código QR para recibir una asesoría de manera virtual.

Cuándo se realizan las asesorías legales y cuáles son las áreas de orientación

Las consultorías físicas se realizan en el Consulado General de México en Los Ángeles, ubicado en 2401 W. 6th Street, Los Ángeles, California 90057, de 9 a 13 hs.

El evento cuenta con abogados expertos que brindan orientación en diversas materias legales como migratoria, penal, civil, familiar y planeación patrimonial.

“Si buscas orientación legal, no dejes pasar esta oportunidad”, detalló la embajada.

Qué documentos se requieren para acceder a las asesorías legales gratuitas

Según el consulado, se recomienda llevar documentos relacionados con el caso para el que se solicite la asesoría, como:

Números de caso o notificaciones del Uscis

Permisos de trabajo y registros de detención o deportación

Documentos de la corte o constancias de libertad condicional

Para mayor información, se encuentra disponible la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM) al teléfono 520 623 7874, además de recursos en sitios oficiales como la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y la Embajada de EE. UU.

Preguntas y respuestas sobre las asesorías legales gratuitas en Los Ángeles