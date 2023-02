Revisó fotos viejas de su marido y encontró algo que los estremeció: “No lo podíamos creer”

escuchar

El concepto de alma gemela se originó en la filosofía de la antigua Grecia. Aunque en la actualidad parece una concepción que se limita a la fantasía de las novelas románticas, la reciente historia de una pareja demostró lo contrario. La afición de una mujer por revisar fotos viejas la llevó a descubrir que ya había puesto los ojos sobre el hombre que ahora es su marido, mucho antes de lo que ella recordaba.

Al darle un vistazo a un antiguo álbum de fotos de la familia de su ahora marido, Ailiz Melina Zambrano se sorprendió al reconocerse en una de las imágenes donde aparecía Pedro Pablo Pico en medio de una calle. “No sé cómo me enfocó en el fondo porque es como un desfile, pero hay mucha gente… Reconozco mi ropa, ¡Me acordé de mi ropa! Y cuando veo, yo ahí bien parada”, explicó la mujer en un video que se volvió viral. “¡Nos quedamos sorprendidos, que no lo podíamos creer! ¡Es demasiada coincidencia!”.

Una mujer se descubre a sí misma en fotos viejas de su esposo

Entre los más de 7000 comentarios, muchos usuarios reaccionaron a la curiosa postura de Ailiz en la fotografía, donde a sus apenas nueve años mostraba seguridad y determinación. “Parece esposa molesta”, escribió uno. “Mirando y diciendo: ¿quién le dio permiso de ir a desfilar?”, comentó alguien más. El humor no se hizo esperar: “El pobre no sabía que desde 2005 lo tenían vigilado”. Además, otros compartieron historias similares, como la de Greta Valdiviezo: “Mi pareja y yo fuimos vecinos de niños cuando teníamos entre cinco y siete años. Después de mucho tiempo el destino nos unió cuando yo tenía 30 y él 28″.

Dos personas destinadas a estar juntas

El video está por llegar a los 15 millones de reproducciones. Ante el interés repentino de la comunidad virtual por conocer más sobre la curiosa historia de amor, en la cuenta @ailizmelinazambrano publicaron algunos datos curiosos.

“Me he quedado mirándolo tal vez porque en el momento lo vi bonito y me gustó. Imagínense la coincidencia de que el fotógrafo justo lo pone donde estaba yo, en la parte de atrás, y captura la foto en ese momento”, relató Ailiz, quien después consideró que todo fue por “la bendición de Dios”.

Una pareja se hizo viral al darse cuenta que se conocieron antes de lo que recordaban

Entre los episodios curiosos que los hicieron encontrarse, se distinguió que comenzaron a seguirse en Facebook gracias a la hermana de Ailiz, quien le dio un vistazo a la computadora de Pedro cuando lo encontró en un café con internet. Luego, los ahora esposos se vieron en una tienda donde él trabajaba. Posteriormente, sus caminos se volvieron a cruzar mientras ambos estudiaban en la universidad. “Estaba a punto de entrar a mi clase cuando vi que Pedro estaba sentado en una banca afuera de mi salón. Cuando lo vi, él me miró y en ese momento le sonreí”, rememoró la mujer.

Finalmente, fue en 2018 cuando comenzaron a salir como pareja. “Yo pensé al principio que iba a ser una relación de poco tiempo, dos meses, tres meses... no sé”, recordaron en uno de sus videos. Después de seis años de noviazgo, decidieron casarse. Un año más tarde se dieron cuenta de que su historia comenzó antes de lo que recordaban. Ahora, la pareja continúa con publicaciones en sus redes sociales donde presumen su matrimonio y esperan el nacimiento de su primer hijo.

LA NACION