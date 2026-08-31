Se activan los radares de huracanes: las potenciales tormentas que avanzan frente a Florida, Texas y Luisiana

Un área de baja presión ubicada unas 125 millas al sur de la costa sureste de Luisiana tiene ahora un 70% de probabilidad de convertirse en depresión tropical o tormenta tropical en las próximas 48 horas, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) este lunes por la mañana.

El nuevo sistema que podría convertirse en tormenta

El sistema, catalogado como Invest 97L , se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste sobre aguas cálidas del golfo y podría tocar tierra entre la costa alta de Texas y el suroeste de Luisiana esta misma noche o la madrugada del martes.

, se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste sobre aguas cálidas del golfo y podría tocar tierra entre la esta misma noche o la madrugada del martes. Si se organiza lo suficiente, recibirá el nombre de Edouard, el próximo en la lista de la temporada de huracanes del Atlántico 2026.

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Meteorólogos coinciden en que, más allá de la clasificación oficial, la amenaza principal será la lluvia torrencial: se esperan entre 2 y 4 pulgadas en un corredor que rodea Houston y el sureste de Texas, con acumulados de 1 a 2 pulgadas a lo largo de la costa de Luisiana y el este de Texas entre la noche del domingo y el miércoles.

El NHC también advirtió que podrían emitirse avisos o alertas de tormenta tropical más tarde este lunes para tramos de la costa de ambos estados.

Quienes viven en zonas costeras del suroeste de Luisiana y la costa alta de Texas deben monitorear activamente las actualizaciones oficiales, ya que un aviso de este tipo activa protocolos de evacuación preventiva en algunos condados costeros.

Por qué el pronóstico cambió tan rápido en menos de 24 horas

El domingo, el NHC le daba a este mismo sistema apenas 10% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y 20% a siete días. Para la mañana del lunes, esa proyección saltó a 70% en ambos plazos, un salto que refleja cómo el sistema se organizó más rápido de lo previsto al entrar en un entorno con menor cizalladura del viento y aguas del Golfo inusualmente cálidas.

Este tipo de cambios abruptos es habitual en esta etapa de la temporada: el pico estadístico de actividad ciclónica en el Atlántico se da el 10 de septiembre, y agosto-octubre concentra la mayoría de los sistemas del año.

Es un antecedente que explica por qué la vigilancia de “invests” —sistemas apenas identificados que aún no son depresiones— se volvió rutina en las redacciones meteorológicas del sur de Estados Unidos durante estas semanas.

Qué pasará con los restos de la tormenta Dolly mientras avanza este sistema

En paralelo, el NHC sigue de cerca los restos de la tormenta tropical Dolly, que se desplazan hacia el Caribe y podrían llegar a la península de Florida entre el viernes y el sábado.

Esta imagen satelital difundida por la NOAA muestra al huracán Karina intensificándose frente al extremo sur de Baja California, el domingo 30 de agosto de 2026. (NOAA vía AP) NOAA

A diferencia de Invest 97L, este remanente tiene baja probabilidad de reorganizarse en un sistema con nombre propio, pero igualmente aportará humedad adicional y lluvias a Florida.

Temporada de huracanes: qué sigue en las próximas horas

El NHC confirmó que un equipo de cazadores de huracanes (Hurricane Hunters) fue movilizado para investigar directamente el sistema y precisar su estructura antes del posible tránsito hacia tierra.

Se espera que, de formarse, Invest 97L sea un sistema de vida corta, dado que tocaría tierra cerca del límite entre Texas y Luisiana la noche del lunes o la madrugada del martes y perdería fuerza rápidamente tras el impacto.

Foto satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Lala cerca de Hawai el 15 de agosto del 2026. (NOAA via AP) NOAA

Las autoridades recomiendan a los residentes de la zona revisar sus planes de emergencia y contar con suministros para al menos tres días de autosuficiencia, una práctica estándar en esta fase de la temporada de huracanes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.